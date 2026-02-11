◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、清水さらは２位、工藤璃星（ともにＴＯＫＩＯインカラミ）は４位。１６歳コンビはそろって上位で決勝進出を決めた。

冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪スノーボード・ビッグエア銅の村瀬心椛（むらせ・ここも）の１７歳が最年少メダル。決勝では、記録を更新する１６歳での表彰台にも期待がかかる。

清水は「新しく夏に練習して去年やらなかった技も取得しているので、そこを見てほしいです。高さが自分の得意なことなので、飛んでいるところを楽しんで見てもらいたいです」と笑顔で意気込み。工藤も「楽しんで滑っている姿や、やりたいことをやっていれば、自分も楽しくなれる。やりたいことがやれれば、きっと結果もついてくると思う。落ち着いて、感動してもらえるような、誰かに勇気を与えられるような滑りができればと思っています」と力強く話した。

前回の２２年北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）は９位、２大会連続出場の小野光希（バートン）は１１位で日本は４人全員が決勝に駒を進めた。