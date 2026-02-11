M!LK¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶ÊÃÂÀ¸¡©¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤¬Áá¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¤ÈÆóÅáÎ®¤Ç¡×
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎM!LK¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖSMILE¡¡POP¡ª¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é3ÅÔ»Ô8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃëÌë2¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ê¤ÉÁ´26¶Ê¤òÈäÏª¡£Åìµþ¡¦¶ðÂç¹â¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î18Æü¤Ë¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤È¤È¤â¤ËÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£9Æü¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿²»¸»¤¬¤ï¤º¤«2Æü¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤ËÇ÷¤ë¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶ÊÃÂÀ¸¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢ÏÓ¤ò¸òº¹¤µ¤»¤ë¡ÖÇúÎö¥Ý¡¼¥º¡×¤âÈäÏª¡£µÈÅÄ¿Î¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÁÔÂç¡£¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²û¤«¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÅÁ¤ï¤ë¶Ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò´üÂÔ¤·¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤ÈÆóÅáÎ®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û