M!LK¡Ö12Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¤±¡×£¶Ëü¿ÍÆ°°÷¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¡º£½©¤Ï16Ëü¿ÍÆ°°÷¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎM!LK¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖSMILE¡¡POP¡ª¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤«¤é3ÅÔ»Ô8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃëÌë2¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ê¤ÉÁ´26¶Ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦¶ðÂç¹â¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë±öùõÂÀÃÒ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢M!LK¤È²¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¶¦±é¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¿¥¤¥×¤Î³ê¤êÂæ¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿±é½Ð¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö12Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¤±¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢M!LK¤ÎÊý¸þÀ¤äËÍ¤é¤Î°Õ»Ö¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡¢M!LK¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¡¢Æ»¤¬¸«¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£½©³«ºÅ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¡£5ÅÔ»Ô16Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡¢º£²ó¤Îµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£º´Ìî¤Ï¡ÖM!LK¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Î5Âç¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤È¤ß!¤ë¤¡¼¤º¤È¤Îµ÷Î¥¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì·½â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Î¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤¢¤ë¡£¶á¤¯¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û