現在プレミアリーグ第26節時点でアーセナルが首位に立ち、22年ぶりのリーグ優勝に向けて歩みを進めている。そしてその最後に優勝した2003‐2004シーズンに絶対的エースであるティエリ・アンリと共にFWととして栄冠に貢献したのがデニス・ベルカンプ氏だ。



その後2011年から2017年まで古巣アヤックスでアシスタントコーチを務めたベルカンプ氏は同じくアーセナルの伝説的ストライカーであるイアン・ライト氏とともに、『Youtube』チャンネルの『The Overlap』で現代サッカーにおける理想的なストライカーについて語った。ベルカンプ氏は母国オランダ史上最高のストライカーとされるマルコ・ファン・バステン氏と比較して3人の名前を挙げている。





「現代サッカーにおける理想的なストライカー、マルコ・ファン・バステンのように（ストライカーとしての）動き方を知っていた選手はハリー・ケインとロベルト・レヴァンドフスキだ」「レヴァンドフスキは今、物事が必ずしも順調に進まない年齢になっているが、あの二人は本当に素晴らしい。そしてカリム・ベンゼマだ。私は彼の動きを使って若いストライカーたちに多く教えていた。それは彼の動きは信じられないほど無駄がないからだ」ベンゼマはレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドにとって最高の相棒役としてCFに君臨し、数々のタイトル獲得に貢献した。そしてC・ロナウドの退団後も自身が非凡なストライカーであること証明し続け2022年にはバロンドールを獲得している。