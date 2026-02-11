石川県白山市の手取川で10日、油が混入しているのが見つかり、石川県が金沢市など13の自治体への水道水の供給を一時停止した問題で、浄水場の上流の3か所で油のにおいが確認されたことが分かりました。石川県は12日も追加で水を採取して、油が混入した経緯を調べることにしています。

浄水場の上流3か所で“油のにおい”

10日午後1時前、白山市にある鶴来浄水場の取水口で油分が検知され、石川県はきのう午後7時から各自治体への水道水の供給を停止しました。一時は給水制限を実施する可能性があるとして節水への協力を呼びかけましたが、その後、安全性が確認され、およそ4時間半後に供給を再開しました。

石川県が11日午前から浄水場の上流で水を採取した結果、手取川の広瀬大橋の右岸と、直海谷川（のうみだにがわ）の板尾前橋で油のにおいが確認されたということです。また板尾前橋の上流にある金間橋では油のにおいは確認されませんでしたが、さらに上流のイネコ谷橋でかすかに油のにおいが認められたことから、石川県は12日、より上流にある河内千丈温泉や白山セイモアスキー場近くまで範囲を広げて、追加の調査を行うことにしました。

「投棄した形跡確認できず」成分結果まで2週間

石川県によりますと、取水口の近くに設置された監視カメラ映像を確認したところ、何者かが故意に油を投棄した形跡は確認できなかったということです。

石川県は、採取した水の成分を金沢市にある保健環境センターで詳しく分析することにしていますが、結果が出るまでに2週間かかるということです。馳知事は「引き続き原因究明に取り組むとともに、県民への迅速な情報提供に努める」としています。