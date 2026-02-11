男性から愛や感謝の花束を「フラワーバレンタイン」世界での習慣を広めようと長崎市で初開催《長崎》
ことしのバレンタインは、男性から花束を。
愛や感謝の言葉とともに、贈ってみてはいかがですか？。
色とりどりの県産の花々が、約50種類並びます。
長崎市のかもめ広場で開かれたのは「フラワーバレンタイン2026」。
世界では、バレンタインデーに花を贈り合うのが一般的で、その習慣を広めようと、長崎花商協同組合が初めて企画。
30組以上のカップルが参加しました。
（参加者）
「日頃から感謝を伝えるようにはしているんですけど、言葉も大事だし、モノで示すのも大事だなと思った」
家族4人で参加したのは、長崎市の古瀬さん。
娘さんと一緒に、花束作りに挑戦します。
（記者）
「誰に向けて花束を？」
（古瀬さん）
「そりゃ、奥様です。頑張って作るぞ！」
普段は言葉にできない、感謝の思いを込めていきます。
出来あがった花束を手に、ステージへ。思いを込めて手渡しました。
（古瀬さん）
「いつも、ありがとう」
（長崎花商協同組合 石田 渉 理事長）
「ここまで感動すると思わなかったので、やってよかった。普段から家や自宅などに飾ってもらえる花(のアピール)を強めていきたい」
参加者たちは、思い思いの言葉を添えて大切な人に花束を手渡し、記念撮影なども楽しみました。