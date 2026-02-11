ことしのバレンタインは、男性から花束を。

愛や感謝の言葉とともに、贈ってみてはいかがですか？。

色とりどりの県産の花々が、約50種類並びます。

長崎市のかもめ広場で開かれたのは「フラワーバレンタイン2026」。

世界では、バレンタインデーに花を贈り合うのが一般的で、その習慣を広めようと、長崎花商協同組合が初めて企画。

30組以上のカップルが参加しました。

（参加者）

「日頃から感謝を伝えるようにはしているんですけど、言葉も大事だし、モノで示すのも大事だなと思った」

家族4人で参加したのは、長崎市の古瀬さん。

娘さんと一緒に、花束作りに挑戦します。

（記者）

「誰に向けて花束を？」

（古瀬さん）

「そりゃ、奥様です。頑張って作るぞ！」

普段は言葉にできない、感謝の思いを込めていきます。

出来あがった花束を手に、ステージへ。思いを込めて手渡しました。

（古瀬さん）

「いつも、ありがとう」

（長崎花商協同組合 石田 渉 理事長）

「ここまで感動すると思わなかったので、やってよかった。普段から家や自宅などに飾ってもらえる花(のアピール)を強めていきたい」

参加者たちは、思い思いの言葉を添えて大切な人に花束を手渡し、記念撮影なども楽しみました。