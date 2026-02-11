岐阜県笠松町で、１３日からＴＢＳ系アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」（日曜・後４時３０分）とのコラボレーション企画第２弾がスタートする。

笠松町は、１９８７〜９０年にかけて活躍し、G１を４勝して「芦毛の怪物」と呼ばれた名馬・オグリキャップを輩出した笠松競馬場があることで有名。２５年４月から放送されたアニメにも、笠松町がモデルとなったシーンが登場するため、同アニメの聖地巡礼の「カサマツ篇舞台探訪ＭＡＰ」配布やトレーディングカード配布（すでに終了）、撮影用パネル設置といったコラボ企画の第１弾が昨年４月から実施されてきたが、今月１２日に終了。引き続き、翌１３日から第２弾に引き継がれる。

今回は笠松町民バスが、「ウマ娘」の特別ラッピングで装飾される。コラボ開始直後は混雑が予想されるため、笠松みなと公園で特設展示を実施（１３日〜３月１日)。３月２日以降は町内を周遊する（１人乗車１００円）。また、バスに乗った人がアクセスできる「限定ボイス再生サイト」を用意。オグリキャップ （声・ 高柳 知葉） がカサマツやコラボ内容について語るという（録音不可、８月３１日終了予定）。

ほかに、笠松町役場、笠松町歴史未来館、笠松みなと公園時計台、笠松競馬場の４か所をめぐるスタンプラリーを実施。スタンプをすべて集めた先着１万人にコラボクリアファイルがプレゼントされる。

描き下ろしのアクリルスタンド、Ｔシャツなどコラボグッズも販売され、１３〜１５日、２１〜２３日の計６日間は笠松町福祉会館に特設販売所が設けられる（現金払いのみ）。その６日間以外は「ふらっと笠松」で８月３１日まで販売が予定されている。

町内の対象店でのトレカ配布、等身大パネルのコラボのぼりなどの町内装飾は第１弾に続いて実施される。