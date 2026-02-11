kemio、白塗り芸妓姿に劇的変身「完成度高すぎてびっくり」「美しすぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】人気クリエイターのkemio（けみお）が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。芸妓姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気インフルエンサー「美しすぎる」と話題の白塗り芸姑姿
kemioは「芸妓さんにしていただきます 涙」とコメントし、本格的な白塗りメイクを施されている途中の様子と、完成した姿を公開。鮮やかな帯を締め、黒の着物に身を包み、日本髪に白塗りと赤い口紅が映える佇まいを披露した。背景の屏風とも相まって、伝統美を感じさせる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「似合いすぎる」「完成度高すぎてびっくりした」「毎回期待を超えてくる」「どんな姿でもkemioはkemioで最高」「ビジュアル完璧、いいもの見れて幸せ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
