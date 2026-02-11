ぬいぬいバッグ×ズートピアが可愛すぎ♡ニック＆ジュディの新作トート

キャラクターグッズも“可愛いだけじゃ物足りない”という大人女子に朗報♡ディズニー『ズートピア』の人気キャラクター、ニックとジュディを主役にした「ぬいぬいバッグ」が登場します。ぬいぐるみを大胆に縫い付けたデザインは、遊び心がありながらも存在感抜群。いつものコーデにプラスするだけで、気分まで明るくなるアイテムです。お出かけやサブバッグとしても活躍する注目の新作をチェックしてみてください♪

ぬいぐるみ一体型の大胆デザイン

©Disney

本商品は、キュートなぬいぐるみをトートバッグに縫い付けた、インパクトのあるデザインが特長。

ズートピアの世界観をぎゅっと詰め込み、ニック・ワイルドとジュディ・ホップスそれぞれの魅力を立体的に表現しています。

©Disney

思わず視線を集める存在感で、コーディネートのアクセントにもぴったりです。

CONVERSE×ANNA SUI新作♡ウエポン厚底スニーカー＆クロッグ発売

大判サイズで実用性も◎

©Disney

©Disney

マチ約11cmの大判サイズで、荷物がしっかり入るのも嬉しいポイント。ちょっとしたお出かけはもちろん、サブバッグとしても使いやすい仕様です。

素材には綿・レーヨン・ポリエステルを使用し、やわらかな風合いと扱いやすさを両立しています。

選べるニック＆ジュディの全2種

ディズニー ズートピア ぬいぬいバッグ

©Disney

価格：各5,500円（税込）

ラインナップは、ニック・ワイルドとジュディ・ホップスの全2種類。

キャラクターごとに異なる表情や雰囲気を楽しめるため、推しキャラで選ぶのはもちろん、気分で使い分けるのもおすすめです。ディズニーファンにはたまらない仕上がりとなっています。

・先行発売：2026年2月25日（水）「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」会場

・一般発売：2026年3月17日（火）より全国の販売店にて順次発売予定

※販売開始日は店舗により異なる場合がございます。

※アイアップ公式オンラインストアでご予約いただいた場合、お届けは2026年3月17日（火）以降となります。

※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。

ズートピアの世界をバッグで楽しんで

存在感たっぷりの「ぬいぬいバッグ」は、持つだけで気分が上がる特別なアイテム。可愛さと実用性を兼ね備えたデザインは、普段使いにもイベントにも活躍してくれそうです。

ズートピアの仲間たちと一緒に、いつものお出かけをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡