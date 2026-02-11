16歳清水さら「本当に良かった〜」逆境はねのけ予選2位で決勝進出「“新しい技”も習得してきているので見て欲しい」【スノボー・女子ハーフパイプ】
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)
2本のランの上位スコアが得点となる予選は12人が決勝進出。16歳の清水さら選手は1回目ミスが出て決勝進出圏外。プレッシャーのかかる2回目でしたが、6つのトリックを綺麗に決めてスコアは87.50。全体2位で決勝進出を決めました。
清水選手は「いつも予選の1本目をこけることは少ないですけど、久しぶりにこけて2本目は緊張していたんですけど、リラックスして挑めたかなと思います。本当に良かった〜という感じです（笑）」と決勝進出に喜びと安堵の表情。
決勝では「夏に練習して去年にはなかった“新しい技”も習得してきているので見て欲しい。高さが自分の得意なことなので、すごい跳んでいるところを楽しみにしてもらえればと思います」と自信みなぎるコメント。決勝は現地12日に行われます。【予選結果】
1位 クロエ・キム (アメリカ)90.25
2位 清水さら 87.50
3位 マディー・マストロ(アメリカ)86.00
4位 工藤璃星 84.75
9位 冨田せな 77.50
11位 小野光希 76.00