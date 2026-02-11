「建国顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「横浜流星」を11票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『建国顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。建国顔は、骨格がはっきりし、意志の強さを感じる整った顔立ちを指します。
2位にランクインしたのは、横浜流星さんです。
現在29歳の横浜さんは、2011年から俳優としての活動をスタート。2025年は大ヒットを記録した映画『国宝』に出演を果たすと、同作で「第49回 日本アカデミー賞」の優秀助演男優賞を受賞しました。キリッとした目元と高い鼻筋、シャープな顎のラインが特徴で、骨格がはっきりとした男らしい顔立ちが魅力です。
アンケート回答では、「空手をやっていることもあり、意志の強さを感じる」（40代男性／埼玉県）、「シャープな輪郭、通った鼻筋、力強い眉と眼差し。顔のパーツ一つひとつが明確で、『意志の強さ』『覚悟』を自然に感じさせる造形です」（50代男性／東京都）、「目元がクールなので」（50代男性／愛知県）、「鋭く整った顔立ち、直線的な顎ライン、強い目力。 無表情でも意志の強さと芯の通ったリーダー感が伝わる」（20代男性／福井県）といった声が寄せられました。
1位は、新田真剣佑さんでした。
1996年生まれの新田さんは、アメリカ出身の若手実力派俳優。2023年の『聖闘士星矢 The Beginning』ではハリウッド映画初主演を飾るなど、国内外で活躍し続けています。2025年はドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）にも出演。強いまなざしとはっきりとした顔立ちが魅力で、圧倒的なビジュアルからは意志の強さも感じられます。
回答者からは、「顔のパーツが全部整っているからです」（20代女性／兵庫県）、「骨格がハッキリしており、ホリが深いイメージがあるからです」（20代女性／京都府）、「今の日本人俳優の中で一番ハッキリした顔立ちだと思う」（60代女性／静岡県）、「キリッとしていてパーツがハッキリしている」（40代女性／神奈川県）などのコメントが集まりました。
