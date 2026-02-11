高市旋風を追い風に県内5つの小選挙区で自民党が全勝した衆議院選挙。11日、小選挙区の当選者に当選証書が手渡されました。地元の声をしっかり届けたい」。当選証書を受け取った当選者たちは、国政への決意を新たにしました。



11日、県庁を訪れた新潟1区の内山航さんと2区の国定勇人さん。



国定勇人氏

「挨拶回りが追い付かなくて…」



小選挙区で初当選となった2人。



内山航氏

「ありがとうございます」





引き締まった表情で当選証書を受け取りました。今回の衆院選では「高市旋風」に乗った自民党が県内5つすべての小選挙区で勝利…自民党が県内の小選挙区の議席を独占するのは14年ぶりです。国会議員としてのキャリアをスタートさせる内山さん…新潟県の代表として国政に挑む決意を新たにしました。内山航氏「地元の声を東京にしっかりと届けるパイプ役になるそれに尽きる。付託していただいたみなさんの一票一票に応えられるように精一杯頑張っていきたい」国定勇人氏「高市政権一丸となってスピード感を持って一つひとつ解決していきたいその一員としてしっかりと頑張っていきたい」内山氏「いろいろ教えてください」国定氏「そんなに教えることはないよ（笑）」初登院となる特別国会は、2月18日に召集される予定です。