おいしいお寿司から故郷の風景まで。共通の「ひらがな2文字」を入れるだけで、4つの言葉が完成します。あなたの直感力と語彙力をフル活用して、すっきり正解を導き出しましょう！

バラバラな言葉の共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！

今回は、日本の伝統的な食文化や、自然の力強さを感じさせる言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまった時の爽快感は格別ですよ！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□りずし
□□ずま
□□さく
□□か

ヒント：お揚げの中に酢飯が詰まった寿司といえば？

正解：いな

正解は「いな」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いな」を入れると、次のようになります。

いなりずし（稲荷寿司）
いなずま（稲妻）
いなさく（稲作）
いなか（田舎）

甘酸っぱさがたまらない「いなり寿司」や、激しい雷光を指す「稲妻（いなずま）」の中に、日本の農業の基本である「稲作（いなさく）」や、穏やかな風景が広がる「田舎（いなか）」が隠れていました。実は「稲妻」という言葉は、雷が稲を実らせるという古い信仰から生まれたと言われています。そう考えると、今回の4つの言葉はすべて「お米」や「豊かな自然」という共通のバックグラウンドを持っているようにも感じられて面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)