村上宗隆がフリー打撃で29スイング中8本柵越え

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で屋外で初めてフリー打撃を行った。29スイングで8本の柵越えを記録するなか、日本時代とは違う“変化”が話題となっている。

屋外でフリー打撃を行った村上は快音を連発。推定130メートルの豪快弾も披露した。強烈な打球を打ち続けるスラッガーに、日本時代とは違った変化をみせていた。

ヤクルト時代は右足を上げてタイミングを取っていたが、移籍後はノーステップに。テークバックの小さいメジャー投手に対応するため新たな打ち方に着手している。ドジャースの大谷翔平投手も、かつて右足を上げるスタイルだったが、現在はノーステップ打法で本塁打を量産している。

NPB通算245本塁打の26歳の新たな試みにファンも注目。SNS上には「よさげなのでは」「アジャスト出来るか見もの」「宗くんならできる」「この飛距離と再現性は本当にすごいですね」「ヤバすぎる」「確実性を上げる感じか」「成果出まくりじゃん！」といった声が並んでいた。（Full-Count編集部）