¡Öµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡·ã¥ä¥»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸µÌÚÂç²ð¤¬à¥ì¥¢á¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¸µÌÚ¡£¡Ö1ËçÌÜ ¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ 2ËçÌÜ É×ÉØ¤Ç½Ð±é¥Ç¥¹!! 3ËçÌÜ ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤È 4ËçÌÜ º£²ó¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡× ¤È4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2ËçÌÜ¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂç¿À¤¤¤º¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²ÖÎØ¤È¤È¤â¤ËÉ×ÉØ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±üÍÍ¤È¤Î¶¦±é³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤¨¡¼¤ª2¿Í¤Ç??¡×¡Öµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Á¡×¡Ö°áÁõ¤Î¥«¥é¡¼¹ç¤ï¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«⁉¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸µÌÚ¤ÈÂç¿À¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¡¢06Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£