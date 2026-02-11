“ジブリ作品に出演”神木隆之介、監督がイラストで結婚祝福「めちゃくちゃ素敵です…!!」「アリエッティもいる！」
俳優の神木隆之介（32）が結婚を発表したことを受けて、アニメ監督の米林宏昌氏（52）が11日に自身のXを更新。イラストとともに神木の結婚を祝福した。
【画像】神木隆之介の結婚をイラストで祝福したジブリ作品監督
神木は、米林氏が監督を務めた、スタジオジブリ制作『借りぐらしのアリエッティ』で人間の少年・翔を、スタジオポノック制作『メアリと魔女の花』でピーターの声優を務めた。
米林氏は翔とピーターのイラストを投稿。「神木くんご結婚おめでとう〜！」と祝福。この投稿に「めちゃくちゃ素敵です…!!」「翔とピーターの2ショット!!」「アリエッティもいる！」といったコメントが寄せられた。
神木は10日、所属事務所を通じて結婚を発表。「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」とコメントしていた。
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。2005年、映画『妖怪大戦争』で主演を務め、『第29回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。NHK連続テレビ小説『らんまん』（23年）、映画『るろうに剣心』シリーズなど様々な作品に出演。 声優としても活躍しており、アニメ映画『千と千尋の神隠し』（01年）、『君の名は。』（16年）などの話題作に出た。23年11月公開の「ゴジラ-1.0」では敷島浩一役で主演を務めた。
