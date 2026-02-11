吉本興業は１１日、所属のお笑いタレント・小籔千豊が、独自の哲学で健康習慣を提案する会員制サークル「小籔ヘルシー教」を始めると発表した。

この企画は、ダイエットの「正解」を教える場ではなく、小籔本人が長年実践してきた「健康を意識するための考え方」「自分を律するための気づき」を伝えるため、教祖「コヤ＝ヘルシー＝カズトッツォ」として、信者（会員）と情報共有することを目的にしているという。小籔は牛・豚・鶏など肉を食べないベジタリアンを公言している。

入信（入会）期間は、３月１日〜４月３０日の期間限定を予定。入信料は３１９４円（＝三毒浄化、初月のみ）で月額（四苦八苦コース）４９８９円（税込）。月額制のコミュニティー内では、生配信を通じた講話や限定オープンチャットでのコミュニケーションを展開。同社は「あくまで『健康や人生を見直すきっかけ作り』を主眼に置いており、既存のダイエット企画とは一線を画す、エンターテインメント性の高いコミュニティ運営を目指します」「医療行為や治療を目的とするものではなく、特定の効果を保証するものではありません。活動内容は小籔自身の経験に基づいたエンターテインメントとして提供されます」としている。

「信者」になるお笑いコンビ「ＣＯＷＣＯＷ」の善しは「前からずっとダイエットせなアカンと思ってたんですが、なかなかできてなくて、今かなりやばいです。僕は４月から小籔ヘルシー教に入ります。兵動さん（漫才コンビ『矢野・兵動』兵動大樹）がだいぶやせたと聞いたから。オープンチャットで体重の変化を上げます。やります！ 教祖についていきます！」とコメントしている。