鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は霧島神宮駅のリニューアルと、それを機ににぎわいを取り戻そうと動き出す地域の取り組みです。

入口には鳥居。神社を思わせる朱塗りの駅舎。霧島神宮の参拝客など全国から利用者が訪れるJR霧島神宮駅です。

駅と周辺ににぎわいをつくろうとJR九州はおととし駅をリニューアルしました。

（鹿児島市から）「木のにおいがして落ち着く雰囲気でおしゃれなお店もある」

リニューアルのテーマは「まつる駅」

手がけたのはまちの再生をデザインする鹿児島市の会社IFOOです。

（IFOO担当者）「おみやげ屋さんというイメージではない、職人さんにこだわったセレクトショップという形で運営している」

駅には県内外の職人による工芸品などを販売する店もあります。

シンボルの柱は樹齢100年を超える杉の木。駅に降りた客が通る通路にもちょっとした仕掛けが。

（IFOO担当者）「霧島神宮の参道をイメージ、（駅前の）山を越えて直線の向こう側に霧島神宮がある。ここをスタート地点というイメージでつくった」

リニューアルのテーマは「まつる駅」。

霧島神宮の地ならではの4つの「まつる」（待つる・祀る・祭る・奉る）をコンセプトに、駅そのものが目的地になることも目指しています。

「ふるさとの駅に再びにぎわいを取り戻したい」

IFOOの八幡秀樹社長（61）です。霧島神宮駅近く、地元で「駅前」と呼ばれていた地区で生まれ育ちました。

当時7000人ほどだった旧霧島町の人口は半分近くに減少。「ふるさとの駅に再びにぎわいを取り戻したい」と駅のリニューアルプロジェクトに応募しました。

（IFOO 八幡秀樹社長）「七夕に短冊を書いて、それをみんなでよいしょと持ち上げて、竹でバーっと色がすごい鮮やかに―。というのが私の魂の中に刻まれている」

八幡さんの転機「みかど食堂」

駅前で1939年から営業する「みかど食堂」。この食堂を久しぶりに訪れたことが八幡さんの転機でした。

（IFOO 八幡秀樹社長）「（みかど食堂の）おばさんが私に『秀樹ちゃん、ここへ帰っきやい』と。そこで胸が熱くなって『帰る場所があった』。この方々がまだ元気なうちに昔のにぎわいが少しでもできれば、ちょっとした覚悟が生まれた」

（みかど食堂 岡元昭美さん・82）「色が黒くて、走り回っていた。『難儀だろうけど帰っておいでよ』本当に帰ってきてくれて良かった」

駅前にはかつて呉服店や金物屋など30軒ほどの店がひしめき合っていましたが、現在は8軒。みかど食堂も店を続けるか迷っていましたが、去年、八幡さんが経営を引き継ぎました。

（みかど食堂 岡元昭美さん）「私が一番に店をやめるとなれば尾を引く。みかどがあればやっぱり頑張らないと」

しかし課題も…

霧島神宮への「通過点」ではなく「人が集う場所」になりつつある霧島神宮駅。しかし、課題もあります。

（大阪から）「遠い。霧島神宮駅だから最寄り（近い）かと思ったけど、調べたら結構距離あった」

「地のものを活かした観光地づくりを」

（後藤辰美さん）「向こうの信号機を右へずっと上がって行って約6キロ」

霧島神宮駅近くで生まれ育った観光ガイドの後藤辰美さんです。

駅リニューアルをきっかけに、駅から神宮まで歩いて楽しめるコースを提案しようと、地域住民の話し合いが始まりました。

（後藤辰美さん）「太古に思いを馳せることができるようなルートができたらいい」

住民から挙がった沿道の見どころのひとつ、霧島川の清流が流れる「霧島神水峡」です。

（後藤辰美さん）「ここでゆっくりできると思う。思いふけったり、地のものをいかした観光地づくりができれば。無いものをつくると莫大な金がかかるけど、あるものを磨いていくのは人の力。心で磨いていければ」

「食べる」と「職人」に光を当てた「食と職のまち」

霧島神宮駅にはもうひとつ課題があります。

（IFOO 八幡秀樹社長）「待つ。とにかく。バスと電車の間、1時間くらい待ったり。不便な駅を不便な利益にできないかと」

「待ち時間があっても、過ごす場所があればそれが利益になる」駅とその周辺を含めたまちづくりのコンセプトは、「食べる」と「職人」に光を当てた「食と職のまち」です。

人が集うだけでなく滞在を・・・

駅の隣にあった古い石蔵をカフェにリノベーション。高千穂峰を望むレストランやサウナもオープンさせました。

（霧島市隼人町から）「ちょっと新しいおしゃれな感じになった、若い人も来やすくなったと思う」

（IFOO担当者）「元々穀物倉庫として使われていた。見渡すと壁際に丸太が設置されている。これは元々ついていたもの。建築を絡めたまちづくりをしていくことで、いろんな方に興味を持ってもらえる場所が提供できれば」

「人が集うだけでなく滞在してもらいたい」と、去年、駅前に旅館もオープンさせました。テーブルやイス、室内の調度品に至るまで職人の手仕事でつくり上げた旅館です。

（IFOO 八幡秀樹社長）「ちゃんと手仕事のものをしっかり提供できるのは観光にまつわる建築をしていくことじゃないか、このまちを手仕事の職人のまちにしたい」

まちにどう「お返し」していくか「自走していかないといけない」

駅、カフェ、旅館とふるさとでの事業を広げてきた八幡さん。この先、まちにどう「お返し」していくかを考えています。

（IFOO 八幡秀樹社長）「やっぱり自走していかないといけないので、お返ししていかないといけない。一緒にそこで働いて、その方々がそのまま事業継承していくとか、そういうことをやっていくと、まちが自走していくのかなと」

人の心で磨かれた資源で、駅と神宮、まちと人、そのつながりが一歩前進しようとしています。

