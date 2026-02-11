ミラノ・コルティナオリンピックは１１日にノルディック複合・個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、前半飛躍で山本涼太（長野日野自動車）が３位につけた。

渡部暁斗（北野建設）は１１位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は１５位から後半距離に挑んだ。

渡部、踏切の感覚研ぎ澄ます

現役最後の五輪で、「奇跡を起こす」と意気込む渡部暁の６大会目が始まった。今季のＷ杯個人戦は最高１３位にとどまり、状態が上がらないまま五輪を迎えた。ただ、「オリンピックって何が起こるかわからない」と諦めていなかった。

苦戦した要因はジャンプだった。安定感を欠き、感触が良くても飛距離が伸びず、距離で後方からのスタートが続いた。だが、この日の初戦は前半飛躍で１００メートル。１１位で後半に進み、「ここに来て一番いいジャンプを出せた。こうやって一発に強いのが僕の持ち味」と胸を張った。

ギリギリまで試行錯誤を続けてきた。会場入り後、ビー玉の上に載せた板に乗る昨年までの練習を取り入れた。踏み切りの感覚を研ぎ澄ますためだ。「自分の引き出しを全部開けている感じ」。積み重ねた経験の全てをぶつけて今大会に挑んでいる。

五輪は２００６年のトリノから出場し、銀、銅を２個ずつと北京まで３大会連続でメダルを獲得してきた３７歳の渡部暁。「自分が全盛期ではないことはわかっている。それでも奇跡を起こすと信じて、最後の最後まで戦いたい」。複合のレジェンドが見せる姿に注目だ。（福井浩介）