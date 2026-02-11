お笑いユニット「ぼる塾」の酒寄希望さんが、「ぼる塾」のYouTubeチャンネルの配信内で第2子妊娠を発表しました。現在6歳の長男・みたらしくんの弟または妹となる赤ちゃんを授かり、メンバーやファンからの祝福を受けています。



【写真を見る】【 ぼる塾・酒寄希望 】 第2子妊娠を報告 「新しい命を授かりました」 田辺智加さんは「なんか予感してた」



「さあ、ぼる塾チャンネル始まりましたけれども、なんとうちの坂上さんから皆様にご報告がございます」と動画が始まり、酒寄さんが「えー、私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と発表しました。





メンバーのあんりさん、田辺智加さん、きりやはるかさんらは「すごい！」「おめでとう！」と祝福。

酒寄さんは「いや、あのー、ほんと、急に、去年の年末あたりから、突然、舞台が3人のことが増えたから、『もしかしたら酒寄さん、体調大丈夫か？』って思って、心配してくださってる方もいたら、ほんと申し訳ないです。赤ちゃんがお腹に宿ってまして…」と謝罪しながらも喜びを語りました。







妊娠のことをメンバーに先に伝えたという、酒寄さんは「あんりちゃんと、はるちゃんは、『えーっ』てめちゃくちゃ驚いてくれて…、でも田辺さんだけは、なぜか、『なんか予感してたよ』」と、話したことを明かしました。

酒寄さんが「なんで？」と聞くと、田辺さんは「直感で」と説明。

さらに、あんりさんが「（赤ちゃんの大きさが）何ミリのときからわかってたんだっけ？」と、聞くと、田辺さんは「4ミリ」と、説明。あんりさんは「酒寄さんより前に気づいてたらしいよ。」と、明かしました。

今後のライブなどへの酒寄さんの出演について、あんりさんは「ほんと体調と相談して出れるものには出ていきますというスタンスで、ほんと無理せず」「ちょっと皆さんもね、見守っていただけたら。」とファンに向けて呼びかけました。

第2子の愛称はすでに「ようかん」と決まっているそうですが、生まれた後は、あんりさんんの出会った時のインスピレーションで、愛称が変わる可能性もあるようです。





酒寄さんは最後に「これからもぼる塾をよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけ、あんりさん、田辺智加さん、きりやはるかさんらは「おめでとう〜！」と、改めて祝福していました。







【担当：芸能情報ステーション】