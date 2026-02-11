子孫繁栄や無病息災などを願います。

奇祭「ヘトマト」が、1月に五島市で行われました。

五島市下崎山町 に伝わる「ヘトマト」。

さまざまな風習が混在する奇祭で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

まずは、晴れ着を身にまとった新婚の女性2人が、酒樽の上で羽根つきを行い、子孫繁栄を祈願します。

（新婚 榎田 望愛さん）

「明るく、たわいもない話がいっぱいできるような家庭を作りたい」

（新婚 平山理紗さん）

「温かく幸せな家庭を築きたい」

続いて、締め込み姿の男たちが登場。

地元の人も観光客も、子どもも大人もおかまいなし、“へぐら”と呼ばれるすすを、見物客の顔に塗りまわります。

今度はわら玉を激しく奪い合う「玉せせり」。

さらに「綱引き」で、祭りを盛り上げます。

そして最後は、長さ3メートル、重さ250キロあまりの巨大な大きなわら草履を担いだ男性たち。

見物している女性を、次々と大草履に乗せると…。

（担ぎ手）

「わっしょいわっしょい」

沿道からは歓声や笑い声が沸き上がり、1年の無事を祈りました。