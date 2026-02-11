カノアが2/14開催のHGで「マツヲタ動中記！マッチデー」を開催！

V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は11日（水）、14日（土）に北九州市立総合体育館で行われる福岡ギラソール戦にて「マツヲタ動中記！マッチデー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『マツヲタ動中記！』は起業家や経営者で構成された集団で、YouTubeにて幅広いジャンルの動画を投稿。現在のYouTube登録者数は16.3万人に上る。

本試合では『マツヲタ動中記！』と、福岡県に店を構える飲食店『うな壱なす豚や』がコラボしたうなぎ弁当を各日100個限定で販売する。販売場所は東エントランスホール。価格は1,500円で、購入者にはステッカーをプレゼントするとしている。

また、会場のカノア物販ブースでは『マツヲタ動中記！』のグッズが販売される。なお、『マツヲタ動中記！』のYouTubeチャンネルではカノアとのコラボ動画が公開されている。

同日には「観る・応援する・聴く」が一体となった毎年恒例の体験型フェス『KANOA MEGA BROCK FES 2026』も開催されるなどイベント目白押しのこの機会、お見逃しなく。