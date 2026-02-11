神奈川県警（資料写真）

県警が採用試験の受験者数低迷に苦慮している。過去１０年間はおおむね４千人前後を維持していたが、２０２４年度に３千人を下回り、２５年度はさらに減少。５〜６倍で推移していた合格倍率も直近で２・２倍にまで落ち込んだ。犯罪の手口が複雑化、巧妙化する中、多様な人材の確保は治安維持の生命線にもなり、県警は危機感を募らせている。

県警の警察官は県条例で１万５７６７人（２５年４月改正）と定められている。県警は退職者数に応じて毎年度の採用活動を展開し、充足を図ってきた。

県警採用センターによると、２５年度の受験者は２４６０人にとどまり、半数近い１１２４人が合格した。近年は半数弱の内定辞退者が出るといい、最終的に入庁するのは約６００人と見込む。

警察官を含む公務員には「安定」のイメージがあり、景気が下向くと人気が高まりやすい。特にコロナ禍では民間企業の採用が冷え込み、相対的に警察が選ばれやすくなった影響もあって、県警の受験者は４千人を超えていた。

しかし経済活動の正常化などを背景に、２３年度からは右肩下がりに。２４年度には「危険水域」の２千人台に突入し、２５年度も減少に歯止めがかからなかった。担当者は、好景気に沸いたバブル期の１９８９年度（２０８０人）以来の低水準だと焦りをにじませる。

２０２６年度の採用予定者は５００人強。合格者数は未定だが、受験者が３千人に届けば倍率は３倍まで回復するとみる。

同センターの馬場敏郎所長は「多様な人材がいる組織は強い。県警を選択肢に入れてもらうため、あの手この手でアピールしたい」と話している。