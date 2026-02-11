2月10日、俳優の山田裕貴が4月期の日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演することが発表された。新たな仕事が決まったが、SNSでは山田の“腕の変化”に注目が集まっている。

同作は、宇宙物理学者の主人公が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チームの問題を解決しながら、選手たちと絆を育んでいく物語だ。

「すでに、堤真一さんが主演を務めることが発表されていましたが、今回山田さんと有村架純さんの出演が明かされたのです。山田さんは車いすラグビーの弱小チームで輝きを失ったエース選手役で出演し、日曜劇場に出るのは初めてとなります」（スポーツ紙記者）

山田が車いすラグビー選手役を演じることに期待が高まるが、Xでは

《山田裕貴さん最近腕太くなったなぁって思ってたらこれだったー！！》

《山田さんのあの腕はこういうことだったか》

《これで腕が？ムキムキだったのかな》

など、山田の腕の“ガッシリ激変”を指摘する声が聞かれていた。

「2月3日に山田さんのスタッフアカウントのXが、ラジオ番組『山田裕貴のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で番組中のオフショットを投稿しました。山田さんはタンクトップを着ていたのですが、上腕二頭筋が盛りあがり、かなりガッシリして話題になっていました。今回、ラグビー選手の役を演じることが分かり、この役作りのために鍛えていたのではないかと考える人もいたのでしょう」（芸能担当記者）

山田は2017年のNHK大河ドラマ『おんな城主直虎』に出演し、知名度を高め、俳優として仕事が途切れない。私生活では、2024年3月に元「乃木坂46」の西野七瀬と結婚して2年が経とうとしているが、“追い風”が吹きつつあるようだ。

「2025年は『爆弾』など3本の映画で主演を務めました。また、同年12月のバラエティ番組『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）で、明石家さんまさんの若かりしころを描いたスペシャルドラマでさんまさん役を巧みに演じ、SNSでも好評でした。

もともと、演じる役柄が幅広く、“カメレオン俳優”として評価されていましたが、西野さんと結婚して以降、主演での起用も増えました。今回の日曜劇場で、俳優としてさらに注目を集めそうです」（同前）

『GIFT』の公式サイトで、山田は《僕にできることは、車いすラグビーを通して、この作品に全力で向き合うことです。その姿が、視聴者のみなさんに元気や勇気を“ギフト”として届けられたらと思います》と意気込みを語っている。お茶の間にどんな“ギフト”を届けるのか──。