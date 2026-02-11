崎山蒼志が、TVアニメ『青のミブロ -芹沢暗殺編-』エンディングテーマの「泡沫」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

今回のMVを手掛けたのは映画監督・松本花奈。崎山とは、メジャーデビュー前の楽曲「国」のMV以来、約8年の時を経て二度目のタッグが実現した。本作は、“人が一人も出てこないのに、人がいる”MVだという。松本花奈が、余白を生かしたミニマルな演出で、”とある家族の日常“の温もりの記憶と時間を優しい光とともに閉じ込めた。崎山蒼志の手がける歌詞と楽曲が、映像の中で息づき、人物が登場しないにも関わらず、人のぬくもりや気配を感じさせる、映画の一片のような素晴らしい映像美に仕上がっているとのこと。

◾️崎山蒼志 コメント

泡沫のMVが公開されました。

自曲であります「国」のMVでご一緒した松本花奈さんに、再度ご依頼致しました。

最近ふと、過ぎゆく日々の尊さを感じます。分かち合ったものも、時間も、何もかもが分け隔てなく目の前を通り過ぎて行きます。誰も居ないままに、生活の温度を残したこのMVは、そんな日々の、かけがえの無いワンシーン、その静謐さと煌めきに充ちています。

松本さん、素敵な映像をありがとうございます。皆さんも是非、ご覧ください。

◾️松本花奈監督 コメント

「国」のMVを撮らせて頂いてから8年（！）経ち、再び崎山さんの世界観に浸れることをとても嬉しく思っています。

人と人とが完全に分かり合うことなどできやしない。それでも、知ろうとすること、ただ側にいることはできるかもしれない。そんな感情を「泡沫」の楽曲から受け取りました。

MVでは“余白”を大切にしながら、とある家族の日常を、光の揺らぎとともに紡いでいます。

フレームの外にある出来事を想像しながら、見ていただけたら幸いです。

◾️「泡沫」 完全生産限定盤 配信版 2025年12月21日（日）0:00 先行配信

2026年2月11日（水）CDリリース

CD購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/HOMATSU_

配信：https:/sakiyamasoushi.lnk.to/homatsu

※デジタル特典付き ▼完全生産限定盤

￥1,800（税込）SRCL-13529

アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

・収録曲

泡沫

yorube

泡沫 -Instrumental- ▼対象店舗 / 特典内容

購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ スマホサイズブロマイド

セブンネット ・・・ 缶バッジ

ソフマップ ・・・ アクリルコースター

アニメイト ・・・ ましかくブロマイド

Ｊｏｓｈｉｎ ・・・ Ｌ判ブロマイド

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ・・・ ポストカード

■TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- ©安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会 ▼放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 2025年12月20日（土）から放送開始 ▼キャスト

ちりぬ にお：梅田修一朗

斎藤 はじめ：小林千晃

田中 太郎：堀江瞬

土方 歳三：阿座上洋平

沖田 総司：小野賢章

芹沢 鴨：竹内良太

近藤 勇：杉田智和 ▼スタッフ

原作：安田剛士

監督：羽鳥久美子

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美

美術監督：柴田聡

色彩設計：渡辺亜紀

撮影監督：野村雪菜

音響監督：亀山俊樹

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：MAHO FILM 公式サイト：https://miburoanime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/miburo_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ytv_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@miburo_anime