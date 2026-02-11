◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２大会連続出場の小野光希（バートン）が１１位で決勝進出を決めた。「１本目滑る前はかなり緊張してしまってミスが目立つ滑りになってしまいましたが、２本目にそこをしっかり修正して、点数を伸ばせたので、そこはまず安心かなというところです」と振り返った。さらに「本来であれば１本目にミス無く決めて２本目にもっと攻めたルーチンをやりたかったんですけど、それができずにちょっと不安が残る予選になってしまって、ちょっとうまくいかないこともあったんですけど」と話しながらも予選通過を決めた。

高校３年時の１７歳で初出場した前回２２年北京五輪では、果敢に大技・キャブ１０８０（逆スタンスで前方に横３回転）に挑戦したが、決められずに９位だった。「今でも結構思い出すことも多い。４年前の悔しさがモチベーションになっています」と雪辱の思いを秘めていた。

２３―２４年季のＷ杯では３連勝し、２季連続の種目別制覇。４年間で成長を示してきた２１歳が、２回目の大舞台で快挙を達成した。

◆小野 光希（おの・みつき）２００４年３月５日、埼玉・吉川市生まれ。２１歳。６歳でスノーボード、小学校からハーフパイプを始め、１８、１９年の世界ジュニア選手権で連覇。２０年の冬季ユース五輪で優勝。２２年の北京五輪に初出場し９位。今季は１月のＷ杯で初優勝からの３連勝と躍進。昨春に東京・成立学園高を卒業し、早大スポーツ科学部に進学。１５４センチ。