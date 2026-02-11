◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、初出場の１６歳・工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位で決勝進出を決めた。冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪ビッグエア銅の村瀬心椛（むらせ・ここも）の１７歳の記録を更新する史上最年少１６歳での表彰台に期待がかかる。

工藤は「他のW杯とかに比べると五輪は特別なものだったので、普段よりは緊張しましたが、その中でちゃんと決め切れて良かった。２本目はちょっと手がついちゃったりして、もっと点数は手をつかなかったら伸びただろうなっていうのはありますが、そこくらいかなって改善する場所は。あとは高さと、もっとスタイルを出して決勝は行きたいなと思います」と振り返った。

シニアでＷ杯デビューした昨季はけがが続き、五輪出場圏外だった。しかし今季に一気にブレイク。開幕戦で初の表彰台となる２位に入ると、安定した成績を残して五輪代表枠の最後の４枠目に滑り込んだ。五輪前最後の実戦となった冬季Ｘゲームでは優勝した清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と日本勢ワンツーフィニッシュ。「自信になった」といい流れで「小さい頃から夢だった」という初の五輪で飛躍する。

◇工藤 璃星（くどう・りせ）

▽生まれとサイズ ２００９年８月２８日、札幌市生まれ。１６歳。身長１５３センチ

▽競技歴と学歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２２年、２３年ジュニアオリンピック杯冬季大会で連覇。２３年全日本選手権では史上最年少１３歳で優勝。２４年冬季ユース五輪金。２４〜２５年季からＷ杯に参戦し、２５年１２月に２位に入るなど表彰台は計２度。２５年世界選手権４位。通信制の開志創造高１年生

▽ルーティンの特徴 ＦＳ１０８０（腹側に回す横３回転）とキャブ１０８０（逆スタンスで同）のつなぎが武器。

▽好きな音楽 人気バンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「ライラック」。Ｋ−ＰＯＰも好きで、お気に入りは女性４人組のＢＬＡＣＫＰＩＮＫ

▽好きな科目 理科「人の筋肉や内臓の勉強に興味がある」