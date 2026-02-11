Meg Bonus、2ndアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』リリース決定。ワンマンライブキービジュアル公開も
Meg Bonusが、2ndフルアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』を4月8日にリリースすることを発表した。
今作には、本日配信がスタートしたキラーチューン「MERMAID」を含む全10曲が収録予定。ジャケットや収録内容などの詳細は後日発表となるので続報をお待ちいただきたい。またCD購入者特典は、未発表音源視聴コード付きのスマホサイズステッカーに決定した。
そして、4月29日に東京・大手町三井ホールにて開催するワンマンライブのタイトルが＜Meg Bonus “TO THE YOU(ME) I MET BEFORE”＞に決定。野本が制作したライブキービジュアルも公開された。チケットはオフィシャル先着先行が2月15日まで受付中だ。
◾️2ndアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』
2026年4月8日（水）リリース
購入：https://MegBonus.lnk.to/TOTHEYOU_ME_IMETBEFORE
PCCI-00033 / 3,300円（税込）
※「MERMAID」を含む全10曲を収録予定
※CD購入者先着特典：未発表音源視聴コード付きスマホサイズステッカー
▼デジタルシングル「MERMAID」
2026年2月11日（水）リリース
配信：https://MegBonus.lnk.to/MERMAID
◾️＜Meg Bonus “TO THE YOU(ME) I MET BEFORE”＞
2026年4月29日（水・祝）東京・大手町三井ホール
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット：全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）
▼オフィシャル先着先行
受付期間：〜2月15日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/megbonus/
