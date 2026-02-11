◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽女子ハーフパイプ 予選（１１日、イタリア・リビーニョ）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】 ２２年北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）が９位で決勝進出を決めた。２大会連続のメダル獲得に向けて好発進した。「まずは決勝に行くことがまず最初の目標だったので、ひとまず決めて。２本目しっかり決められたことが良かった」と振り返った。珍しくガッツポーズを決めて「あんまりしないんですけど、やっぱり１本目の点数を見て、結構緊張もあった中でのランだったので、思わず。気がついたらしていました」と笑顔を浮かべた。

初出場の１８年平昌大会で８位入賞。前回の２２年北京五輪は、同種目で日本女子初の銅メダルを獲得。今大会も日本選手団の“顔”として、６日の開会式で旗手を務めた。

１０歳下の清水や工藤らの成長が著しい中、身上にするグラブ（空中で板をつかむ）など多彩でスタイリッシュな滑りを磨いてきた冨田。今季Ｗ杯は４戦中２度の表彰台と好調な２６歳が強さを見せつけた。

◆冨田 せな（とみた・せな）１９９９年１０月５日、新潟・妙高市生まれ。２６歳。３歳でスノーボードを始め、中学１年でプロ資格を取得。１７―１８年から海外のＷ杯を転戦し、２５年２月にＷ杯初優勝。世界選手権は２１年４位。２５年５位。五輪は１８年平昌８位、２２年北京で日本女子ＨＰ初の銅。北京五輪後、１シーズンの休養を経て２３―２４年に復帰。家族は両親と北京五輪代表の妹・るき（２４）。身長１６０センチ。