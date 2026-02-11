五十嵐ハル、「デッドエンド」×TVアニメ『デッドアカウント』スペシャルコラボMV公開
五十嵐ハルが、新曲「デッドエンド」のアニメコラボレーションMVを公開した。
新曲「デッドエンド」は、TVアニメ『デッドアカウント』のオープニングテーマ。『デッドアカウント』は渡辺静により講談社『マガジンポケット』で連載中の漫画作品で、炎上系配信者として活動していた主人公がとあるきっかけで能力に目覚め、デジタル化してしまった幽霊を祓う新時代の霊媒師になることから始まる“現代式の除霊バトルアクション”が描かれている。2026年1月10日よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠で放送中だ。
今回のコラボMVは、アニメの本編映像を軸に構成され、TVアニメの物語と楽曲「デッドエンド」の歌詞がシンクロした映像作品になっているという。
また、『デッドアカウント』の原作者・渡辺静書き下ろしイラストを使用したトレカサイズカードが抽選で50人にあたる楽曲シェアキャンペーンが開催中だ。50枚の内1枚にはTVアニメ『デッドアカウント』の主人公・縁城蒼吏を演じる岡本信彦のサインが含まれているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「デッドエンド」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end
※TVアニメ『デッドアカウント』OPテーマ
作詞・作曲：五十嵐ハル
編曲：五十嵐ハル / 石田勇喜
◆楽曲シェアキャンペーン
期間：2月4日20時〜2月17日23時59分
応募〆切：2月18日23時59分
概要：お好きなストリーミングサービスから楽曲をXにシェアして楽曲の感想と共にハッシュタグ #五十嵐ハル、#デドアカOPを付けて投稿。投稿のスクショ画像を応募フォームからご応募いただいた方の中から抽選でプレゼント！
応募フォーム：https://krs.bz/columbia/m/deadend3
景品：描きおろしイラストを使用したトレカサイズカード×50枚 ※1枚岡本信彦サイン入り
■タイアップ／TVアニメ『デッドアカウント』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年1月10日（土）より毎週土曜夜11時30分〜放送開始
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
▼配信情報
・先行配信
2026年1月10日（土）より毎週土曜深夜0時〜
Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題
・一般配信
2026年1月13日（火）より毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始
ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。
▼公式サイト・公式SNS
アニメ公式HP：https://dead-account.com/
アニメ公式X：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）
アニメ公式TikTok：＠ddac_anime（https://www.tiktok.com/@ddac_anime）
マガジン公式HP：http://www.shonenmagazine.com/
マガジンポケット：https://pocket.shonenmagazine.com/
▼原作情報
講談社｢マガジンポケット｣にて好評連載中！
原作コミックス1〜12巻好評発売中！
