◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位で決勝進出を決めた。冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪ビッグエア銅の村瀬心椛（むらせ・ここも）の１７歳の記録を更新する史上最年少１６歳での表彰台に期待がかかる。

２位進出の清水は「いつはあんまり１本目でこけることは少なくて、予選。久しぶりにこけて、２本目。緊張はどちらかというとしていましたが、リラックスして挑めたかなと思います」と振り返った。決勝へ向けて「新しく夏に練習して去年やらなかった技も取得しているので、そこを見て欲しいですし、高さが自分の得意なことなので、飛んでいるところを楽しんでみてもらいたいです」と力を込めた。

一気に世界のトップに上り詰めた。１５歳になった昨季からＷ杯を本格転戦し、昨年３月の世界選手権で銀メダルを獲得して国際舞台でブレイク。小学４年から６年まで体操教室に通い、トランポリンで培った空中感覚が優れる。「怖くもないし、感覚が分かる。回転するスピードや調節の仕方も分かる」。トリックで高さを出せるのが魅力で、女子での成功者は少数だった斜め軸に縦２回転する大技「ダブルコーク」を駆使し、世界のトップ級に躍り出た。

今季はＷ杯開幕前の昨年１２月、ザ・スノーリーグの練習で右鎖骨を骨折し、年内の３戦を欠場した。年明けのＷ杯第５戦のスイス・ラークス大会で復帰すると、五輪直前の１月２３日の冬季Ｘゲームでは、決勝で大技・フロントサイド・ダブルコーク１０８０（斜め軸に縦２、横３回転）を大会で初成功し、初優勝。けがから復活し、絶好の流れに乗って初の夢舞台に乗り込んでいた。

◇清水 さら（しみず・さら）

▽生まれとサイズ ２００９年１１月１２日、滋賀・大津市生まれ。１６歳。１５４センチ。

▽競技歴と学歴 両親の影響で４歳からスノーボードを始め、小学５年で全日本選手権を初制覇し、日本女子最年少でプロ資格を取得。２４年ユース五輪で銀。同年、Ｗ杯初参戦にして２戦目で初優勝。２５年２月冬季アジア大会優勝。同３月世界選手権は初出場で銀。昨春に京都・平安女学院高に入学。

▽得意、苦手科目 得意＝英語「周りの子たちより海外に行っているので」苦手＝数学

▽ＪＫライフ 平安女学院高１年生で、学校近隣の京都・河原町に出て「友達とプリクラを撮ったり、タピオカを飲んだり」

▽好物 すしで「サーモンが一番です」