Ｕ―１８Ｊリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が戦うネクストジェネレーションマッチが１１日、ニッパツ三ツ沢球技場で行われ、２―０で高校サッカー選抜が勝利した。前半１６分、高校選抜はＦＷ宮本周征（１８）＝帝京高＝がＰＫを決めて先制すると、同２７分にはＭＦ臼井蒼悟（１８）＝尚志高＝がボレーで追加点を奪い、Ｊ選抜を上回った。

悪天候の中でも５３１４人の観衆を集めた試合の狙いは、勝敗以上に選手たちに刺激を与えること。Ｊ選抜は山口素弘監督（５７）、中村俊輔コーチ（４７）と元日本代表のレジェンドが指導陣を務めた。中村コーチは、Ｊユースと高校サッカーの意地がぶつかる試合に「すごく価値のある時間だった」と、うなずいた。

さらに中村コーチは「日本の高校生は、誰かに見られている、というプレッシャーが（海外に比べて）あまりない。日本は優しいが、高校生のプレーに対しても、批判というか、厳しい目があってもいい」と提言。多くの観客の目やメディアの批評にさらされる機会が、成長を促すと指摘した。

レッジーナ（イタリア）でプレーした際には、新聞の厳しい批判や、ファンからコインを投げられるなどの重圧にさらされた中村コーチ。その経験が、成長へのきっかけに「絶対になる」と感じてきたという。Ｊ選抜には「この年代から、自分にどれだけプレッシャーをかけてやれるかだ、という話はさせてもらった」と、日本の次世代を担う選手たちのさらなる成長を期待していた。（金川 誉）