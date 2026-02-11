「デニム苦手」な40・50代へ！【AMERICAN HOLIC】大人はこう着る！「サマ見えコーデ」

デニムアイテムはコーデがラフに見えそう……と苦手意識を持つ人もいるかも。でも実は今、大人がきれいめに着こなしやすいデニムアイテムが続々と登場しています。デニムトレンドが加速する今こそ「サマ見えコーデ」を目指してみて。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のデニムアイテムを使った、スタッフさんの着こなしを紹介します。

シャツの“ちょい足し”で大人ムードをプラス

【AMERICAN HOLIC】「ワイドデニム」\3,991（税込）

脚のラインを拾いにくいワイドなジーンズ。ゆるっとしたスウェットトップスと合わせるだけで、王道のカジュアルコーデが完成します。野暮ったく見えるかも……という時に試してほしいのが、シャツを腰に巻くテクニック。着こなしに奥行きが生まれ、こなれた印象のカジュアルスタイルにアップデートできそうです。

パンツ以外の選択肢も視野に入れると◎

【AMERICAN HOLIC】「デニムジャケット」\5,991（税込）、「デニムタイトスカート」\3,991（税込）

このデニムのジャケットは「ルーズになりすぎないフォルム」（公式サイトより）で、辛口にも甘口にも寄せやすい1枚。デニムのスカートを合わせれば、セットアップ風のこなれスタイルが完成。柄スカーフやカラー小物を足してもおしゃれにまとまりまりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M