OCTPATH、メンバーが“魂”を捧げ全⾝全霊で頑張る冠番組『OCTPATH 魂』放送決定。単独ライブが全国ライブビューイング決定も
OCTPATHが、自身の冠番組『OCTPATH 魂』（読み：オクトパスピリッツ）を⽇本テレビにて放送スタートすることを発表した。
同番組『OCTPATH 魂』、略して#オクスピは、1⼈でも多くの⼈を笑顔に、そして、「日本全国の、一人でも多くの人達にOCTPATHを知ってもらいたい！」、そんな彼らの熱い想いで8⼈が全⼒体当たりで“魂”を捧げ、がむしゃらに頑張る番組だという。番組では、OCTPATHの8⼈がなりふり構わず「顔と名前だけでも覚えてくださいの精神」で街⾓に⾶び出し、様々なロケに挑戦していくとのこと。
◾️古瀬直輝 コメント
OCTPATH がデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！ 8⼈それぞれ⾚裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！ 5年⽬に突⼊し、勢いや結束⼒が増した8⼈だからこそお届けできる番組にしたいと思います！ その中で、たくさんの⽅に仲の良さだったり、多幸感あふれる8⼈の魅⼒だったりを1⼈でも多くの⽅に知っていただきたいです！ ずっと愛してくださっているTHme（ファンネーム）の皆さんにも初めてお⾒せする僕たちの姿があるかもしれません!! 汗⽔垂らしてバラエティの気持ちを忘れずに魂を燃やすOCTPATHの本気を⾒守っていただき共鳴していただけると幸いです！ ぜひ初回放送から最終回まで、メンバーそれぞれの成⻑にも注⽬してご覧ください！
番組は2⽉26⽇から毎週⽊曜深夜24時59分⽇本テレビにて8週に渡り放送される。また放送後には、TVer、Hulu、Lemino にて⾒逃し配信もあるとのことだ。
さらに、3⽉21⽇に東京・Kanadevia Hallで開催する単独ライブ＜OCTPATH LIVE 2026-PATH toDream-＞を全国のイオンシネマでライブビューイングをすることも同時に発表された。同ライブビューインングは、2⽉26⽇より⽇本テレビにてスタートする冠番組『OCTPATH 魂』とも連動した企画として実施される。⼀⼈でも多くの人に彼らの存在を知ってもらうため、Kanadevia Hallのライブを満席にすることと共に、全国28カ所の映画館でライブビューイングを実施し、⽇本全国にこのライブをお届けすることにチャレンジすることとなった。メンバーの四⾕は、「3⽉21日は、僕たちOCTPATHと、東京のリアル会場に来ていただく皆さんと、⽇本全国のライブビューイング会場の皆さんとで、笑顔と多幸感に満ちたお祭りライブを絶対に成功させたいと思いますので、是⾮ご参加ください！ ⽇本全国に笑顔と元気を必ず届けて、来ていただいた皆さんを絶対に満⾜させ
てみせます！」と意気込みを語った。
ライブビューイングのチケットは本⽇よりFC最速先⾏がスタートしている。
◾️⽇本テレビ『OCTPATH魂』（読み：オクトパスピリッツ／通称：#オクスピ）
2026年2⽉26⽇（⽊）スタート 毎週⽊曜 深夜24:59〜25:29（全8回）
▼CAST
OCTPATH（太⽥駿静、海帆、栗⽥航兵、古瀬直輝、⼩堀柊、⾼橋わたる、⻄島蓮汰、四⾕真佑）
▼STAFF
企画・プロデュース：植野浩之
演出：⼭⽥哲⽣
プロデューサー：前⽥直敬／室伏周平／⼩島康嗣／光畑広⼤
制作：島⽥総⼀郎
制作協⼒：サルベージ
製作著作：⽇本テレビ
◾️9thシングル「Steppinʼ!!!」
2026年4月15日（水）発売
購入：https://OCTPATH.lnk.to/9thsingle_reserve
・初回盤 (CD＋DVD) ￥2,200（税込）UMCK-7309
・通常盤 (CD only) ￥1,400（税込）UMCK-5799
※初回プレス分封⼊特典：トレーディングカード (集合3種＋ソロ24種 全27種のうちランダム1種)
・ファンクラブ限定盤 (CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) ￥4,500（税込）PROS-5939
※ファンクラブ限定盤封⼊特典︓セルフィートレーディングカード（全8種のうちランダム1種）
※ファンクラブ限定盤は『OCTPATH OFFICIAL FANCLUB』会員様のみご予約対象となります。
※ファンクラブ限定盤の予約受付は2026年2⽉26⽇（⽊）23:59までの販売となります。
『OCTPATH OFFICIAL FANCLUB』会員の⽅はお買い逃しないようぜひ期間内にご予約ください。
ファンクラブ限定盤：https://octpath-official.com/feature/9thsg_fc_entry
▼CD収録内容 ※3形態共通
M1 Steppinʼ!!!
M2 タイトル未定
M3 タイトル未定
M4 Steppinʼ!!! -instrumental-
M5 タイトル未定 -instrumental-
M6 タイトル未定 -instrumental-
▼Blu-ray / DVD収録内容
・Steppinʼ!!! Music Video / Steppinʼ!!! Dance Parformance Video / The making of Steppinʼ!!!」
▼CDショップ特典決定
・タワーレコード - A４クリアファイル(集合1種)
・HMV - A5 クリアファイル(集合1種)
・楽天ブックス - トレカ(全8種のうちランダム1枚）
・Amazon.co.jp - メガジャケ(240mm×240mm)
※ご購⼊いただいたバージョンのジャケット絵柄のメガジャケをお渡しいたします。
・セブンネットショッピング - アクリルチャーム(全8種のうちランダム1枚）
・その他EC / ⼀般店（UNIVERSAL MUSIC STORE含む） - ポストカード
※特典は先着順で数に限りがございます。ご予約・ご購⼊の際は店舗/EC サイトで特典の有無をご確認ください。
※店舗によっては取り扱いのない場合もあります。
※特典はお買い上げの際に商品と⼀緒にお渡しします。
※絵柄は後⽇解禁いたします。
◾️単独ライブ＜OCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-＞
⽇時：2026年3月21日（⼟）OPEN 16:00 / START 17:00
会場：東京・Kanadevia Hall
詳細：https://octpath-official.com/feature/goto5th_anniversary?normalbrowse=1
▼全国ライブビューイング会場（28館）
北海道 イオンシネマ江別
⻘森県 イオンシネマ新⻘森
岩⼿県 イオンシネマ北上
宮城県 イオンシネマ名取
秋⽥県 イオンシネマ⼤曲
⼭形県 イオンシネマ天童
福島県 イオンシネマ福島
群⾺県 イオンシネマ⾼崎
新潟県 イオンシネマ新潟⻲⽥インター
⽯川県 イオンシネマ⽩⼭
⻑野県 イオンシネマ松本
岐⾩県 イオンシネマ各務原
愛知県 イオンシネマ名古屋茶屋
三重県 イオンシネマ津南
滋賀県 イオンシネマ草津
京都府 イオンシネマ京都桂川
⼤阪府 イオンシネマ四條畷
兵庫県 イオンシネマ加古川
和歌⼭県 イオンシネマ和歌⼭
岡⼭県 イオンシネマ岡⼭
広島県 イオンシネマ広島
⼭⼝県 イオンシネマ防府
徳島県 イオンシネマ徳島
⾹川県 イオンシネマ綾川
愛媛県 イオンシネマ今治新都市
福岡県 イオンシネマ福岡
佐賀県 イオンシネマ佐賀⼤和
熊本県 イオンシネマ熊本
