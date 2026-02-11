元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。女性のネイルについて私見を述べる一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「何が魅力か分からないモノがありますか？」について聞かれると「あえて敵対する意味はないんですけど、女性のネイルって、よくテンション上げる一環とかっておっしゃるところの魅力までは理解できるんですけど、それを思ってる、さらにもっと上の期待値があるような気がして、女性陣には。そこの部分がいまだに分からないなってのがあります」と中丸。

「昔（自分でも）やったことがあるんですよ、２０歳くらいの時に。血迷って」と明かしたところで共演の小原ブラスが「いつもと違う感じでテンション上がるってのは分かるでしょ？」と聞くと「そこまでは分かるんですよ、ちょっとウキウキするってのは視界に入るから。そこまでは分かるんですけど、それ以上にウキウキしてる方ってのがいるのかなって」と返答。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「周りの女性のネイルに気付くタイプですか？」と聞かれると「あんまり気付かないと思ってるんで、ネイルに限らず髪型とファッションとネイル、これはなるべく気付くようにして、気付いたならば無条件にほめろってやってます」と答えた中丸。

「どう？って言われたら、なんてほめる？」と聞かれると「すごい、すごい。かわいいみたいなのはやるようにしてます。一応、ほめるようにしてます。その方が平和だってのは聞くじゃないですか。難しいことに、ほめないと、それでマイナスってなるケースもあるじゃないですか」と話していた。