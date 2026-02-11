スウィートは、世界的ガールズグループTWICEのSANA、MINAがブランドアンバサダーを務めるカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」より、抽選で80名限定、SANAとMINAに直接会える特別なひとときが当たるスペシャルキャンペーンを開催します。

対象商品を2箱同時購入すると抽選券を1枚進呈。

当選者は2026年3月15日に東京で開催されるイベントで、TWICEのSANAとMINAと直接会える特別な時間を過ごせます☆

スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーン

配布期間：2026年2月9日（月）〜3月1日（日）※店舗により異なる

応募締切：2026年3月2日（月）23:59

当選発表：2026年3月9日（月）

当選人数：RADIRIS、MEVILAGE 各40名

イベント開催日：2026年3月15日（日）／東京

販売場所：ドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクト

キャンペーン対象となるのは、「自信を語る、主役のまなざし」をコンセプトにSANAがブランドアンバサダーを務める「RADIRIS」と、「その瞳に女神が宿る」をコンセプトにMINAがブランドアンバサダーを務める「MEVILAGE」

各ブランド対象商品を2箱同時購入すると、抽選券を1枚進呈。

ドン・キホーテでは2026年2月9日10:00から、Sweet公式通販サイトとモアコンタクトでは2月12日12:00から配布開始。

全国のドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクトで実施されます。

RADIRIS（ラディリス）

価格：1,600円+税

発売日：2025年11月7日（金）

カラー：全9色

内容：1箱10枚入り

レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2mm、含水率38.5％

使用期間：1DAY

度数：0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-10.00（0.50ステップ）

承認番号：23000BZX00343000

繊細なグラデーションと奥行きのある立体感が、上品で洗練された印象を演出。

光をまとったような透明感がまなざしを引き立て、性別を問わず惹きつける「クラスアップアイ」を叶えます。

SANAがブランドアンバサダーを務める、自信を語る主役のまなざしをコンセプトにしたシリーズ。

MEVILAGE（メビラージュ）

価格：1,600円+税

発売日：2025年11月10日（月）

カラー：全9色

内容：1箱10枚入り

レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、含水率38.5％

使用期間：1DAY

度数：0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-10.00（0.50ステップ）

承認番号：23000BZX00343000

清楚さの中にほんのりと艶を感じる、「愛されナチュラル」なライン。

素肌のようにやわらかく発色し、大人の女性らしい柔らかさと気品を引き出します。

MINAがブランドアンバサダーを務める、その瞳に女神が宿るをコンセプトにしたシリーズ。

TWICEのSANAとMINAに直接会える特別な体験が当たる貴重なチャンス。

対象商品を2箱購入するだけで応募でき、当選すれば憧れのアーティストと過ごせる夢のようなひとときを体験できます。

ファン待望のスペシャルキャンペーンです。

スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつまでですか？

ドン・キホーテでは2026年2月9日10:00から3月1日まで、Sweet公式通販サイトでは2月12日12:00から3月1日まで、モアコンタクトでは2月12日12:00から2月26日までです。応募締切は3月2日23:59です。

Q. 応募条件は何ですか？

RADIRISまたはMEVILAGEの対象商品を各2箱同時購入すると、抽選券を1枚進呈されます。

Q. 当選人数は何名ですか？

RADIRISとMEVILAGE各40名、合計80名が当選します。

Q. イベントはいつ開催されますか？

2026年3月15日（日）に東京で開催されます。詳細は後日公式ホームページ等で発表されます。

Q. どこで購入できますか？

全国のドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクトで購入できます。

