TWICE SANAとMINAに直接会えるチャンス！スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーン
スウィートは、世界的ガールズグループTWICEのSANA、MINAがブランドアンバサダーを務めるカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」より、抽選で80名限定、SANAとMINAに直接会える特別なひとときが当たるスペシャルキャンペーンを開催します。
対象商品を2箱同時購入すると抽選券を1枚進呈。
当選者は2026年3月15日に東京で開催されるイベントで、TWICEのSANAとMINAと直接会える特別な時間を過ごせます☆
スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーン
配布期間：2026年2月9日（月）〜3月1日（日）※店舗により異なる
応募締切：2026年3月2日（月）23:59
当選発表：2026年3月9日（月）
当選人数：RADIRIS、MEVILAGE 各40名
イベント開催日：2026年3月15日（日）／東京
販売場所：ドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクト
キャンペーン対象となるのは、「自信を語る、主役のまなざし」をコンセプトにSANAがブランドアンバサダーを務める「RADIRIS」と、「その瞳に女神が宿る」をコンセプトにMINAがブランドアンバサダーを務める「MEVILAGE」
各ブランド対象商品を2箱同時購入すると、抽選券を1枚進呈。
ドン・キホーテでは2026年2月9日10:00から、Sweet公式通販サイトとモアコンタクトでは2月12日12:00から配布開始。
全国のドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクトで実施されます。
RADIRIS（ラディリス）
価格：1,600円+税
発売日：2025年11月7日（金）
カラー：全9色
内容：1箱10枚入り
レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1-13.2mm、含水率38.5％
使用期間：1DAY
度数：0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-10.00（0.50ステップ）
承認番号：23000BZX00343000
繊細なグラデーションと奥行きのある立体感が、上品で洗練された印象を演出。
光をまとったような透明感がまなざしを引き立て、性別を問わず惹きつける「クラスアップアイ」を叶えます。
SANAがブランドアンバサダーを務める、自信を語る主役のまなざしをコンセプトにしたシリーズ。
MEVILAGE（メビラージュ）
価格：1,600円+税
発売日：2025年11月10日（月）
カラー：全9色
内容：1箱10枚入り
レンズ：BC 8.6mm、DIA 14mm、GDIA 13.1mm、含水率38.5％
使用期間：1DAY
度数：0.00、-0.75〜-5.00（0.25ステップ）、-5.50〜-10.00（0.50ステップ）
承認番号：23000BZX00343000
清楚さの中にほんのりと艶を感じる、「愛されナチュラル」なライン。
素肌のようにやわらかく発色し、大人の女性らしい柔らかさと気品を引き出します。
MINAがブランドアンバサダーを務める、その瞳に女神が宿るをコンセプトにしたシリーズ。
TWICEのSANAとMINAに直接会える特別な体験が当たる貴重なチャンス。
対象商品を2箱購入するだけで応募でき、当選すれば憧れのアーティストと過ごせる夢のようなひとときを体験できます。
ファン待望のスペシャルキャンペーンです。
スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーンの紹介でした。
よくある質問
Q. キャンペーン期間はいつまでですか？
ドン・キホーテでは2026年2月9日10:00から3月1日まで、Sweet公式通販サイトでは2月12日12:00から3月1日まで、モアコンタクトでは2月12日12:00から2月26日までです。応募締切は3月2日23:59です。
Q. 応募条件は何ですか？
RADIRISまたはMEVILAGEの対象商品を各2箱同時購入すると、抽選券を1枚進呈されます。
Q. 当選人数は何名ですか？
RADIRISとMEVILAGE各40名、合計80名が当選します。
Q. イベントはいつ開催されますか？
2026年3月15日（日）に東京で開催されます。詳細は後日公式ホームページ等で発表されます。
Q. どこで購入できますか？
全国のドン・キホーテ、Sweet公式通販サイト、モアコンタクトで購入できます。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post TWICE SANAとMINAに直接会えるチャンス！スウィート「SWEET 1 DAY」スペシャルキャンペーン appeared first on Dtimes.