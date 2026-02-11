佐久間宣行とアルコ＆ピース平子祐希が福島・楢葉町の魅力を全国へ！福島中央テレビ「サクマ＆ピース ゴールデン」
福島中央テレビは、2026年3月6日(金)よる7時から「サクマ＆ピース ゴールデン」を放送します。
テレビプロデューサーの佐久間宣行と、アルコ＆ピースの平子祐希が福島県内を巡り、地元の魅力を全国に発信する街ぶらバラエティ。
2021年から5シーズン20回にわたり放送されてきましたが、今回初めてゴールデンタイム特番として放送されることになりました☆
福島中央テレビ「サクマ＆ピース ゴールデン」
放送日時: 2026年3月6日(金) 19:00〜19:56
放送地域: 福島県内
出演: 佐久間宣行、平子祐希（アルコ＆ピース）
制作: 福島中央テレビ
大人になったふたりが福島を改めて見つめ、愛ある”地元いじり”をしながら福島が誇る日本を代表するヒトやモノに出会い、全国に広まるようにプロデュースする番組。
これまでいわき市や福島市を巡ってきましたが、今回の舞台は双葉地方の楢葉町です。
前シーズンのラストで「もし来てほしい市町村あれば…」と言ったところ楢葉町から熱烈オファーが届き、本当にロケに行くことになりました！
楢葉町編の見どころ
楢葉町から全国に届けられるあるものを貯蔵する巨大施設に潜入。
大阪万博にも出展したあれが登場します！
さらに、毎日お昼を待たずに売り切れてしまうこともあるという幻の弁当を作る社長の悩みとは？
怖くて子供が泣きだす町のキャラクターをどうにかしたいという役場職員たちの苦悩も登場。
今回も全国に誇る福島の魅力に磨きをかけるべく、2人が必死のプロデュースを行います！
出演者コメント
平子祐希（アルコ＆ピース）≪いわき市出身≫は、以下のように語っています。
福島県楢葉町からのアレが普段知らずに食べてた全国的なアソコにつながっているのは知らなかった！
総じて、楢葉町の人がいい！
改めて福島県民のエンタメ性の高さを実感しています。
佐久間宣行≪いわき市出身≫は、以下のように語っています。
5年目で初のゴールデンなのにディレクターが前シーズンのADが担当してた（笑）。
3月で震災から15年、この5年間で元気を取り戻したり、頑張って復興させている人たちを紹介出来てきたから、今回はその集大成みたいになりそう。
福島県内の魅力を全国に発信する街ぶらバラエティが、初のゴールデンタイム進出。
楢葉町の知られざる魅力と、地元の人々の温かさに触れられる番組です。
福島の復興と未来を応援する内容になっています。
福島中央テレビ「サクマ＆ピース ゴールデン」の紹介でした。
