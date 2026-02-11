遠藤酒造場は、日本酒専門通販サイト「渓流」で、2月22日の「猫の日」に合わせた特別企画を実施します。

純米大吟醸の飲み比べセットを購入した方全員に、猫の日限定のオリジナル猫ステッカーをプレゼント☆

遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」

発売日：2026年2月22日（日）出荷予定

価格：詳細は販売サイト参照

販売場所：日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、遠藤酒造場 Amazon店

「にゃん（2）・にゃん（2）・にゃん（2）」と数字が並ぶ特別な一日を、日本酒とともに楽しんでいただきたいという思いから企画された、数量限定の猫の日特別仕様。

日本酒は同蔵でも大変人気の純米大吟醸のみを使用し、味わいの違う3種類をセットにしました。

旨口、甘口、辛口とそれぞれの味わいを楽しめるセット内容です。

猫の日限定オリジナル猫ステッカー

対象の飲み比べセットを購入した方全員に、猫の日のために制作したオリジナル猫ステッカーを1セットにつき1枚プレゼント。

日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォン、ノートや手帳、PCなどに貼って楽しめる、猫好き＆日本酒好きの双方に嬉しいアイテムです。

ステッカーは非売品となります。

三猫子 甘口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：-2

精米歩合：50％

華やかでフルーティな香りと、米由来の濃厚な旨みが特徴。

冷酒または常温で楽しめます。

三猫子 辛口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：+4

精米歩合：50％

リンゴや梨、メロンのような芳醇な香りと、繊細で綺麗な口当たりが魅力。

冷酒または常温で楽しめます。

三猫子 旨口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：+1

精米歩合：50％

雑味が少なく、フルーティで華やかな香り。

冷酒または常温で楽しめます。

このキャンペーンは、日本酒そのものの価値に加え、楽しみ方や体験を一緒に届ける企画。

甘口・辛口・旨口の3種類を飲み比べることで、それぞれの香り・旨み・キレの違いを楽しめます。

猫の日に合わせた企画性と限定ノベルティで、飲み比べやSNS投稿にも相性の良い内容です。

遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月22日（日）出荷予定です。

Q. どこで購入できますか？

日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、および遠藤酒造場 Amazon店で購入できます。

Q. ステッカーはどのようなデザインですか？

日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォンやノート、PCなどに貼って楽しめる非売品アイテムです。

Q. セット内容を教えてください。

純米大吟醸の甘口・辛口・旨口の3種類（各720ml）がセットになっています。

Q. 数量限定ですか？

数量限定で、なくなり次第終了となります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猫の日限定ステッカー付き！遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」 appeared first on Dtimes.