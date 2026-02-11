猫の日限定ステッカー付き！遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」
遠藤酒造場は、日本酒専門通販サイト「渓流」で、2月22日の「猫の日」に合わせた特別企画を実施します。
純米大吟醸の飲み比べセットを購入した方全員に、猫の日限定のオリジナル猫ステッカーをプレゼント☆
遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」
発売日：2026年2月22日（日）出荷予定
価格：詳細は販売サイト参照
販売場所：日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、遠藤酒造場 Amazon店
「にゃん（2）・にゃん（2）・にゃん（2）」と数字が並ぶ特別な一日を、日本酒とともに楽しんでいただきたいという思いから企画された、数量限定の猫の日特別仕様。
日本酒は同蔵でも大変人気の純米大吟醸のみを使用し、味わいの違う3種類をセットにしました。
旨口、甘口、辛口とそれぞれの味わいを楽しめるセット内容です。
猫の日限定オリジナル猫ステッカー
対象の飲み比べセットを購入した方全員に、猫の日のために制作したオリジナル猫ステッカーを1セットにつき1枚プレゼント。
日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォン、ノートや手帳、PCなどに貼って楽しめる、猫好き＆日本酒好きの双方に嬉しいアイテムです。
ステッカーは非売品となります。
三猫子 甘口
仕込み方法：純米大吟醸
アルコール度：15％
日本酒度：-2
精米歩合：50％
華やかでフルーティな香りと、米由来の濃厚な旨みが特徴。
冷酒または常温で楽しめます。
三猫子 辛口
仕込み方法：純米大吟醸
アルコール度：15％
日本酒度：+4
精米歩合：50％
リンゴや梨、メロンのような芳醇な香りと、繊細で綺麗な口当たりが魅力。
冷酒または常温で楽しめます。
三猫子 旨口
仕込み方法：純米大吟醸
アルコール度：15％
日本酒度：+1
精米歩合：50％
雑味が少なく、フルーティで華やかな香り。
冷酒または常温で楽しめます。
このキャンペーンは、日本酒そのものの価値に加え、楽しみ方や体験を一緒に届ける企画。
甘口・辛口・旨口の3種類を飲み比べることで、それぞれの香り・旨み・キレの違いを楽しめます。
猫の日に合わせた企画性と限定ノベルティで、飲み比べやSNS投稿にも相性の良い内容です。
遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
2026年2月22日（日）出荷予定です。
Q. どこで購入できますか？
日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、および遠藤酒造場 Amazon店で購入できます。
Q. ステッカーはどのようなデザインですか？
日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォンやノート、PCなどに貼って楽しめる非売品アイテムです。
Q. セット内容を教えてください。
純米大吟醸の甘口・辛口・旨口の3種類（各720ml）がセットになっています。
Q. 数量限定ですか？
数量限定で、なくなり次第終了となります。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 猫の日限定ステッカー付き！遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」 appeared first on Dtimes.