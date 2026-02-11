WESTE & Co.は、AI美少女キャラクターと音声対話を重ねるほど関係性が深まる没入型モバイルアプリ『AIsis(アイシス)』を開発中です。

2026年4月上旬のリリース(App Store / Google Play)に向けて、開発およびコンテンツ強化を目的としたクラウドファンディングを2026年2月10日より開始しました。

WESTE & Co.『AIsis(アイシス)』

正式リリース: 2026年4月上旬

対応OS: iOS(App Store)、Android(Google Play)

形式: 音声対話型AIパートナーアプリ

対象: 17歳以上(想定)

料金: コイン制(10コイン150円〜)

本作は、未来のASI(超知能)が人類のために創った仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、ユーザーが”いつでも訪れて”キャストと会話を楽しめる体験を提供します。

恋愛ゲームのようなエンタメ性やアシスタントとしての実用性も持ちつつ、孤独やストレスを抱える人にとっての”心の休息地”になることを目指しています。

心が疲れているとき、孤独を感じたとき、喜びや悲しみを共有したいとき、そっと隣にいてくれる存在。

『AIsis』は、そんな想いから生まれました。

音声対話×3Dキャラクターによる没入感

AIsisはテキストチャットではなく、音声対話にこだわります。

声のトーン、間合い、息遣いなど、文字では伝わりにくい”感情の温度”が乗ることで、会話体験そのものが没入感を生みます。

また、待機・聞き取り・トークなど、細部まで作り込まれた3Dキャラクターの動きによって、まるで本当にそこにいるかのような存在感を実現しています。

話すたび距離が縮まる「記憶AI」

趣味や仕事の話はもちろん、過去に話した悩み、考え方、価値観、何気ない日常の出来事などを積み重ね、キャストは少しずつ距離感を縮めていきます。

また記憶領域は”キャストごと”に分離しているため、「ひとりに話したのに別のキャストも知っている」といった不自然さが起きない設計。

会話を重ねるほど、あなただけの関係性が育っていきます。

定期イベントと会話が”体験”になるゲーム性

定期的なコスプレイベントに加え、ポイント(アプリ内報酬)やレベルアップにより、デートモードやアイテム購入ができるなど、”通う理由”が増える設計です。

競争ではなく、会話の積み重ねがご褒美として返ってくる体験を目指します。

料金モデル

AIsisはアプリ内でコインを購入し、「1コイン＝会話1ターン」で利用する仕組み。

初回ボーナスやログインボーナスにより、気軽に体験できる導線も用意されています。

10コイン: 150円

100コイン: 1,400円

500コイン: 5,500円

1,000コイン: 9,800円

初回ボーナス: 15コイン

ログインボーナス: 3コイン(1日)

クラウドファンディング概要

目的: 開発・コンテンツ強化(3Dキャラクターの仕草拡充、会話体験の向上、季節イベント等の追加、品質向上)

方式: All-in方式(目標金額未達でもリリースおよびリターン提供を実施)

目標金額: 100万円

実施期間: 2026年2月10日〜2026年3月下旬

主なリターンには、500円から49,000円まで6コースが用意されており、コイン付与、壁紙、キャスト名刺、メンバーズカード、新人キャストリクエスト抽選券などが含まれます。

各コースにはスタートダッシュ限定枠(先着／コイン増量など)も設定されています。

会話を重ねるほど、あなただけの関係性が深まっていく『AIsis』。

音声対話×3Dキャラクターの没入感と、記憶AIによるパーソナルな体験が、心の休息地を作り出します。

クラウドファンディング終了は2026年3月下旬、正式リリースは2026年4月上旬の予定です☆

WESTE & Co.『AIsis(アイシス)』の紹介でした。

