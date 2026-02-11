16歳コンビがフルメイク 清水さらが予選2位＆工藤璃星は4位で決勝進出 冨田せな9位、小野光希11位で全員突破【女子ハーフパイプ】
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)
女子ハーフパイプは予選が行われ、日本選手4人全員が決勝に進出しました。
2本のランを行い、よりよい得点が記録となり、上位12人が決勝に進出できます。
予選1回目で工藤璃星選手は冒頭にフロントサイド900(2回転半)などで83.50点を記録し、暫定2位に立ちました。2回目もフルメイクで84.75点で得点を伸ばします。
清水さら選手は予選1回目、フロントサイド720(2回転)を決めた後に次の技を繰り出せず失速。19.75点と得点を伸ばすことが出来ませんでした。しかし2回目でフロントサイド900やバックサイド900を決めガッツポーズ。87.50点で決勝進出圏内に入りました。冨田せな選手は1回目13位と沈みましたが、2回目は77.50点を記録。小野光希選手は2回目76.00点を記録し11位となりました。
この結果日本人4人全員が決勝に進出しました。【予選結果】
1位 クロエ・キム (アメリカ)90.25
2位 清水さら 87.50
3位 マディー・マストロ(アメリカ)86.00
4位 工藤璃星 84.75
9位 冨田せな 77.50
11位 小野光希 76.00