◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

女子ハーフパイプは予選が行われ、日本選手4人全員が決勝に進出しました。

2本のランを行い、よりよい得点が記録となり、上位12人が決勝に進出できます。

予選1回目で工藤璃星選手は冒頭にフロントサイド900(2回転半)などで83.50点を記録し、暫定2位に立ちました。2回目もフルメイクで84.75点で得点を伸ばします。

清水さら選手は予選1回目、フロントサイド720(2回転)を決めた後に次の技を繰り出せず失速。19.75点と得点を伸ばすことが出来ませんでした。しかし2回目でフロントサイド900やバックサイド900を決めガッツポーズ。87.50点で決勝進出圏内に入りました。冨田せな選手は1回目13位と沈みましたが、2回目は77.50点を記録。小野光希選手は2回目76.00点を記録し11位となりました。

この結果日本人4人全員が決勝に進出しました。

【予選結果】1位 クロエ・キム (アメリカ)90.252位 清水さら 87.503位 マディー・マストロ(アメリカ)86.004位 工藤璃星 84.759位 冨田せな 77.5011位 小野光希 76.00