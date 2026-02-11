◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日 スノーボード 女子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

日本勢のメダルが期待される女子ハーフパイプの予選が行われ、五輪初出場の現役高校生、清水さら（16＝TOKIOインカラミ）が2位、工藤璃星（りせ、16＝TOKIOインカラミ）が4位で12日の決勝へ進んだ。3大会連続出場で22年北京大会銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）は9位、2大会連続出場の小野光希（24＝バートン）も11位で通過し、日本は全4選手が進出を決めた。

1回目で五輪2連覇中の“女王”クロイ・キム（25＝米国）がいきなり90.25点を叩き出してトップに立った。工藤が83.50点で2位、小野が68.25点で9位につけたが、開会式で日本選手団の旗手を務めた冨田は演技中にボードがリップに引っかかり50.50点で13位。また、トップバッターで登場した清水は着地がうまくいかず、演技を中断して19.75点の22位と出遅れた。

しかし、清水は2回目に高い飛び出しからフロントサイド900、バックサイド900と次々に決めて87.50点をマーク。工藤もキャブ720をミュートグラブで決め、84.75点と得点を伸ばした。冨田も丁寧な演技を見せて両手でガッツポーズを披露したが、時間のかかった採点は77.50点と伸び悩んだ。小野も76.00点にとどまり、後続を待つ間は不安そうに涙を浮かべていた。

ハーフパイプ予選は男女とも25人が出場。2本ずつ滑走してベストスコアの上位12人が決勝へ進出した。