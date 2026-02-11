元ブレイキングダウンガールの美人社長、藤渡小百合が２５日にファースト写真集「ノーガード」（玄光社）を発売する。

恋愛リアリティ番組出演や２代目ブレイキングダウンガールとして注目を集めるタレント・藤渡小百合。看護師の資格を持ち、美容系サロンの社長という一面も持っている。そんな多忙な日々の合間を縫って撮影に訪れたのは、高知県。大自然に身をゆだね、鍛え上げた美しいボディが、静かに解き放たれていく。

社長という肩書を脱ぎ捨て、等身大の姿で撮影に臨んだ本作。トレーニングを重ねてきたしなやかな身体と、飾らない笑顔。そのギャップが生み出す艶やかな色気は、見る者を強く惹きつける。旅館で見せる大人の色気、仁淀川での無防備な表情、商店街での屈託のない笑顔。さらに、高知の“九龍城”とも呼ばれ、建築愛好家からも注目を集める沢田マンションでの撮影も敢行。クールな表情も印象的に切り取られている。

撮影の合間には、移動車内で打ち合わせを行うなど、社長業も忙しくこなす才色兼備の美人社長が、覚悟をもって挑んだ一冊。２月２３日には、書泉ブックタワー（東京都）で発売イベントも敢行。藤渡と「握力対決」や「パンチを受ける」、「エステ券」など、前代未聞の特典が実施予定だ。

◆藤渡小百合（ふじと・さゆり）１９９４年２月２５日生まれ、福岡県出身。１６４センチ。看護師の経歴を活かして美容サロンを経営。ほか、Ｎｅｔｆｌｉｘ「ラブ デッドライン」などの恋愛リアリティショーをはじめ、多数のＴＶ番組に出演。２代目ブレイキングダウンガールやファッションモデルとしても活躍。趣味は筋力トレーニング、海外旅行。