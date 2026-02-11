犬が本気噛みする前にみせる3つのサイン

犬にとって本気噛みは最終手段です。攻撃を仕掛ける前には「これ以上近づかないで」「やめて」という警告のサインを発するのが一般的です。それでも、無視をされると自分の身を守るために噛みつくのです。ここでは、犬が本気噛みする前にみせる警告のサインを3つ紹介します。

1.唸り声をあげる

犬が喉の奥から絞り出すような低い唸り声をあげることがあります。これは「これ以上近づくな」という強い拒絶の意思を示す警告サインです。このサインを無視して行動を続けると、本気噛みに発展するリスクがあります。

犬が唸り声をあげたときは、すぐに行動を中止し、安全な距離を取るようにしましょう。愛犬がほかの人や犬に対して唸っている場合も、静かにその場を離れることが大切です。

ただし、グルーミング中など状況によっては、唸ることで嫌なことを止めてもらえると学習してしまう場合があります。状況を見極め、適切に対応してください。

2.鼻にしわを寄せて歯を見せる

上唇をめくり上げ、鼻にしわを寄せて歯をむき出しにしているときは、「それ以上近づくと攻撃するぞ」という威嚇のサインです。噛みつき直前の段階と考えて良いでしょう。

この状態の犬は、恐怖や怒りが限界に達しており、わずかな刺激が引き金となって攻撃に移行する可能性があります。特に恐怖心から威嚇している場合は、精神的に追いつめられているため危険です。

このサインが見られた場合は、犬を刺激しないように目をそらし、声を出さずに、静かに距離を取りましょう。

3.背中の毛を逆立たせる

興奮が極度に高まると、背中の毛が逆立つ（立毛）ことがあります。自分を大きくみせて相手を威圧しようとするときにみられるもので、強い警戒心や闘争心のあらわれです。 立毛は、犬が意識的におこなっている行動ではなく、強い緊張や恐怖によって起きる無意識の反応です。

立毛が起きているとき、犬は冷静さを失っている状態です。信頼関係のある飼い主さんでも、不用意に近づくのは危険です。距離を取り犬が落ち着くのを待ちます。

ただし、立毛が起きるのは攻撃的な気持ちのときだけではありません。遊びで強い興奮状態になったときにもみられます。状況に応じて臨機応変に対応しましょう。

ケガや事故を防ぐための確認事項

本気噛みを未然に防ぐには、まず犬がそのサインを出す理由を理解することが必要です。多くの場合、痛みや過度の恐怖、フードや玩具への執着が原因となっています。

また、環境によるストレスが原因になることも少なくありません。例えば、小さな子供にしつこく追いかけられたり、逃げ場のない狭い場所で無理に抱っこされそうになったりすると、犬は自分を守るために攻撃を選ぶしかなくなります。

また、特定の部位を触ったときだけ唸る場合は、その部位にケガや病気が隠れている可能性があるため、動物病院を受診しましょう。

本気噛みの事故を防ぐためには、犬がサインを出した状況を把握し、原因となっている状況を改善することが重要です。

まとめ

犬が本気で噛み付く前には、唸り声をあげる、鼻にしわを寄せて歯を剥き出しにする、背中の毛を逆立てるといった明確な拒絶サインがあらわれます。これらを無視すると、本気噛みのリスクが高まります。

飼い主さんは愛犬の様子をよく観察し、サインを理解したうえで対応することが求められます。また、原因を突き止めたうえで、噛ませない環境を整える努力も大切です。

攻撃性が日常化している場合は、飼い主さんだけで解決しようとせず、ドッグトレーナーや行動治療の専門医など専門家に相談することを検討しましょう。