2頭の子猫と仲良くなりたそうに見つめている大型犬の光景が、31万再生を突破して注目を集めています。子猫の近くに行きたいものの、びっくりさせないようにと気を使うわんちゃんの姿には、「健気すぎる」「脅かさないように気を使ってますね」と、温かいコメントが寄せられています。

保護猫たちと仲良くなりたいきなこちゃん

子猫たちと仲良くなりたいわんちゃんの姿が投稿されたのは、TikTokアカウントの『kina_maron』。この日、ゴールデンレトリバーのきなこちゃんは、部屋の入り口に座って部屋の中を静かに見守っていたそう。その視線の先にいるのは、2頭の子猫。どうやら、きなこちゃんは子猫たちと仲良くなりたくて様子をみているようです。

しかし、子猫たちはおうちの中を探検するのに夢中で、きなこちゃんには気づいていなかったとのこと。そんな状況を変えるため、きなこちゃんは行動を起こすことに。はたして、きなこちゃんは子猫たちと仲良くなれるのでしょうか？

近くに寄ってみたところ…

子猫たちとお近づきになるため、自分から子猫たちに近づいてみることにしたきなこちゃん。足は子猫たちの方に真っ直ぐ向かって行くものの、視線は壁のほうを向いたり飼い主さんの方へやったりと、どこかそわそわしています。子猫たちとどうやったら仲良くなれるか、考えているのでしょうか？

そして、子猫たちに少し近づいたきなこちゃんがその場に座ってみたところ、子猫たちもきなこちゃんの存在に気づいたご様子。きなこちゃんと向かい合った子猫はというと…姿勢を低くして、警戒態勢に。自分より何倍も大きいきなこちゃんにびっくりしてしまったのでしょう。

近づいてみる作戦は失敗してしまったものの、きなこちゃんの子猫たちと仲良くなりたいという想いは強かったようで、今度は別の方法で子猫たちと仲良くなろうと試み始めるのでした。

『押してダメなら引いてみる』作戦！

近づいてみる作戦は、残念ながら失敗してしまったきなこちゃん。そこで、今度は別の方法を使って子猫たちの気を惹いてみることに。その方法とは…『押してダメなら引いてみる』作戦！きなこちゃんは子猫が警戒モードに入ったことに気づくと、スッと立ち上がり、いそいそと部屋の外へと出て行ったそう。方法で子猫たちと仲良くなろうと試み始めるのでした。

すると、きなこちゃんの狙い通り、子猫はきなこちゃんのあとを追って廊下の方へ向かって行ったといいます。

そして子猫が廊下の前までやってきたところ、きなこちゃんと鉢合わせることに。今度こそお近づきになれるかと嬉しそうにしっぽを振るきなこちゃんでしたが…。

この日はどうやらまだ子猫たちの心の準備ができていなかったご様子。きなこちゃんの姿を見た子猫は、そそくさとその場をあとにしてしまうのでした。

子猫たちと仲良くなろうと頑張るきなこちゃんの姿には、「ちゃんと距離置いて様子見てるなんて賢すぎ」「お腹出して、安心させようとしてるのが分かります」「怖くないよ、何もしないよ～って聞こえてくるみたい」と、温かい応援が寄せられることに。

TikTokアカウント『kina_maron』では、そんな優しくて好奇心いっぱいなきなこちゃんの日々が綴られています。

