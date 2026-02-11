犬に絶対NGな『薬の飲ませ方』５選

犬に薬を飲ませようとしても、全力で嫌がって飲んでくれない……そんな飼い主さんのお悩みは少なくありません。しかし、誤った飲ませ方は、さまざまなリスクを伴うので気をつけるべきです。ここでは、犬に絶対NGな薬の飲ませ方を紹介します。

1.強引に口をこじ開ける

薬を嫌がる犬は、口を開けることすら嫌がることがあります。ぐっと力を入れて閉じている犬の口を無理にこじ開けることは難しいですし、人間が力を入れてこじ開けようとすると、口の中を傷つけたり、顎に負担がかかって外れてしまったりする危険もあるでしょう。

したがって、強い力で強引に口をこじ開けることは控えてください。おやつを与えるように見せかけるなど、工夫をして与えましょう。

2.喉の奥に無理に押し込む

薬を直接口の中に入れて飲ませる場合、薬を口の奥の方へと落とさなければなりません。しかし、無理やり喉の奥の方へと薬を入れようとすると、窒息や誤嚥のリスクが高まります。

また、無理に薬を喉の奥へと押し込もうとした際に、口の中や喉元を傷つけてしまう危険もあるので、無理に押し込むことは避けてください。

3.薬と相性の悪い食品と一緒に飲ませる

薬と相性の悪い食品と一緒に飲ませてしまうと、効果が薄れてしまうため、薬を飲ませたとしても思うように症状が治らない可能性があります。

薬によっては牛乳や柑橘類などと相性が悪い場合があります。併用を避けるため、薬剤の説明書や獣医師に確認しましょう。

4.薬を獣医師の許可なく加工する

薬を砕いたり、カプセルの中身を取り出して飲ませたりと、獣医師の許可なく加工することも控えてください。

薬は最も良い状態で処方されており、種類によってはコーティングが施されていたり、ゆっくり成分が体内で放出されるように加工されているものもあります。砕いたりカプセルから取り出したりしてしまうと、こうした効果が薄れてしまうので気をつけてください。

5.飲まないからと怒鳴りつける

なかなか薬を飲んでくれない愛犬に対して、ついイライラしてしまうこともあるかもしれません。しかし、飲まないからと大きな声で怒鳴ったり、無理やり押さえつけて飲ませようとしたりする行為はやめましょう。

このように恐怖を与えてしまうと、「薬＝怖いもの」という印象が余計に強く残ってしまいます。また、飼い主に対する不信感にもつながるので、飼い主は常に落ち着いて、穏やかな態度で試みてください。

犬に薬を飲ませるときの正しい方法は？

犬に薬を飲ませるときは、以下の中から愛犬が飲んでくれそうな方法を選んで実践してみてください。

おやつをあげるようなテンション感で取り組む 投薬補助おやつに薬を混ぜ込む ウェットフードに混ぜ込んで小さく丸めて食べさせる いくつかおやつを与える中に紛れ込ませる 直接口を開けさせて薬を中に落として飲ませる

直接薬を口の中に入れて飲ませる場合は、片手で優しく頭を支え、薬を持っている方の手で口を開けるように誘導します。普段から口に触られることに慣れさせておくとスムーズです。

続いて、薬を舌の付け根あたりに落として、顎を持ち上げるようにして口を閉じます。口を閉じたら喉元を優しく撫でてあげて、薬を飲み込むように促してあげましょう。

薬を飲み込んだ様子がみられたら、口の中を覗き込み、薬がなくなっているかどうか確認してください。

まとめ

いかがでしたか。最初は薬をすんなり飲んでくれる犬はなかなかいません。いろんな方法を試して薬を飲んでもらえるように努力し、どうしても飼い主だけの力で難しい場合は、獣医師に相談して飲ませ方をレクチャーしてもらいましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)