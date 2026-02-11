ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手が予選を前に公式練習に臨みました。1月のワールドカップで複数個所を骨折する大ケガをし満身創痍の平野選手・・「限界を乗り越えられるような滑りをしたい」と意気込みを語りました。



予選を控えたスノーボードハーフパイプ、村上市出身の平野歩夢選手。





3日目の公式練習に臨み、コースの感触を確かめていました。平野歩夢選手「いま合わせている段階なんですけど。本番に近づいてきて、雪上もけっこう久々だったので調整に時間がかかっているというか」1月のワールドカップで着地に失敗し、複数か所を骨折する大ケガをした平野選手。オリンピック開幕まで1か月もない中でのことでした。平野歩夢選手「終わったとは思いましたね。オリンピック控えていたので帰ってすぐ検査して2つの骨折とひざも。いまだに感覚がない感じで。戻れる可能性というものはゼロじゃなかったので、それが1パーセントでもあるのであれば…」2018年の平昌オリンピック。平野選手は前の年に、じん帯や肝臓を損傷する大ケガをしました。しかし、ケガを乗り越え2大会連続の銀メダルを獲得。「トリプルコーク！逆転なりました、平野歩夢、金メダル」前回の北京オリンピックでは、大技の連続を完璧に決め、悲願の金メダルを獲得しました。オリンピック連覇に向け、新たな技に挑戦する中での大ケガ。骨盤の上部にある腸骨を骨折し、ケガの直後は松葉杖や車いすでの生活でした。それでも予選に向け、平野選手は前を向いています。平野歩夢選手「可能性があれば、できる範囲で限界を乗り越えられるような滑りは自分自身もしたいなと思っているので。自分ができるベストを尽くすのみだなと」スノーボード男子ハーフパイプは日本時間の12日未明から予選が行われ、妙高市の専門学校生、山田琉聖選手も出場します。また、女子ハーフパイプ予選に妙高市出身の冨田せな選手と新潟市の通信制の高校で学ぶ工藤璃星選手が出場します。