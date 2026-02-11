2月10日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】美脚を披露したキュートなミニスカ衣装SHOTも公開

9日に開催された「エムハロイベント vol.7 〜譜久村聖×BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU 西田汐里〜」に、西田汐里（BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU）と共に出演した譜久村。

今回の投稿では、「しおりんとの #エムハロ イベント 最高に楽しかったです！！」とコメントし、イベントの内容についても触れながら、「しおりんが沢山愛を伝えてくれて それをニコニコ見てましたが 私も大好きなしおりんとイベントが出来て凄く嬉しかったし 一緒に歌ってる時間がとにかく幸せでした」と、西田への感謝を綴った。

また、「平日にも関わらず沢山の方が駆けつけてくださり ありがとうございました」「しおりんのファンの皆さんに会えたのも嬉しかったし 皆の笑顔最高だったし 何よりLIVEでの声援が大きすぎてビックリ」「恋ぴんくふりふりしてくれてありがとう 2人のグッズも大事にしてね」「1年に一度の #ふくの日 が最高な1日になりました」とファンへ呼びかけた。

そして、イベントのセットリストも紹介し、「最後の動画は可愛かったのでおまけです」と締めくくり、西田と顔を寄せ合った2SHOTや、美脚を披露したミニスカ衣装でのステージSHOT、2人で仲睦まじく撮影している様子の動画なども掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「ふくしお、最高」「2人とも可愛すぎ」「致死量の可愛いをありがとう」「超癒し系のふたり」「推し2人の共演ヤバい」「定期的にふくしおライブやってほしい」などの声が集まっていた。

譜久村は2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はソロアーティストとして活動。1月16日〜18日には、COTTON CLUB（東京）にて『譜久村聖 コンサート 2026 〜Mizuki’s Cafe〜』を開催した。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより