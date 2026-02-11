モデル・村濱遥、1万字超インタビュー収録の初エッセイ刊行へ

村濱遥フォトエッセイ『遥かにささやく』（リットーミュージック／2026年4月1日発売）の予約受付がAmazon等のECサイトで開始された。

【写真】村濱遥の愛犬・まろとのツーショットがステッカーに

本書はファッション誌『mer』で注目を集め、Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」やAbsolute area「ノスタルジア」などにも出演するモデル・村濱遥のはじめてのフォトエッセイ集。最新の撮り下ろしカットを多数掲載しているほか、1万字を超えるロングインタビューでは自身の生い立ちから30歳の目標まで語っている。

さらに想い出の地を巡った撮り下ろし写真や最大の趣味であるゲームへの愛、過去の未公開スナップフォト、村濱自身のプロデュースによるブランド「unclip」のコレクションを振り返るフォトアーカイブ、愛犬・まろのキュートなカット、MVにも出演したAbsolute area・山口諒也とのスペシャル対談など多彩なコンテンツを収録。

加えて本書スペシャル付録として愛犬・まろとのツーショットなどが描かれた特製ステッカーが付属される。リットーミュージックのECサイト「T-OD」では、本書の発売を記念したオリジナルTシャツも予約販売中。村濱自身のデザインによる2種が用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）