「春つかむ前に物件選び」が主流

受験シーズン真っただ中、次にやってくるのは新生活。最近は春を掴む前の物件選びが主流だそうです。試験よりも前に、部屋探しのラッシュが訪れるようです。最近のトレンド物件も含めて取材しました。

石川県金沢市の「のうか不動産」。まだ国公立大学の2次試験は終わっていませんが、11日、すでに午前中から高校生と保護者が続々と訪れています。

大学受験後に控える新生活。物件選びは合格後…と思いきや、近年は合格発表どころか、入学試験が行われる前から部屋探しをするのが主流になってきているようです。

祝日の11日、店内は受験生や保護者がひっきりなしに訪れていました。

◇訪れた受験生と保護者は…「ネットで見ていて、きょう来て、もう埋まっているものとかも実はあったりしたので、早くに決めた方が安心かなと思って相談に来た」

◇訪れた受験生と保護者は…「きょうは岐阜県から来た（今はまだ）これから受験という時（合格が）決まった後にやると、1か月で色々これから服や家具を決めないといけないので、少しでも負担が減ればいいなと思って来た」「家具家電付きはけっこうありがたい」

インターネットで物件の中を見ることができ、範囲が広がってきていることも前倒しの理由の一つだそうです。

◇のうか不動産もりの里店・小岩大セールスマネージャー…「年が明ける前の大体11月くらいから探し始める方がほとんどなので、どんどん前倒しになっている。ウェブで見れるような環境が整っているので、早く動いてしまう方が多い」

「キャンセル料が発生しない」に人気

さらに、この時期人気が高いのが「キャンセル料が発生しない無料予約」です。

◇訪れた高校生と保護者は…「合格発表前に予約できるというサービスがあるのを受験に来た時に（知った）キャンセル料無料でできるというのがあったので」

「のうか不動産」もりの里店では11日までに、およそ700件の新入生の契約が決まっているということです。

最近のトレンド物件は？

最近の物件のトレンドは、家具家電付きは当たり前、食事も付いた物件が人気ということです。

◇のうか不動産もりの里店・吉田日菜子さん…「冷蔵庫と電子レンジ、学習机、ベッドまで付いて、すぐに新生活がスタートしていただけるようになっている」

IHや洗濯機なども備えられ、アパート1階にある食堂では管理栄養士がバランスの良い食事まで提供してくれると言います。

◇のうか不動産もりの里店・吉田日菜子さん…「食事は朝と晩に平日提供しているが、食堂スタイルで副菜・汁物・ご飯・メイン付いている」

受験後すぐに始まる新生活。食事について心配する保護者も少なくない中、こういった物件なら安心に送り出せるという声も多いそうです。

◇のうか不動産もりの里店・小岩大セールスマネージャー…「物件を決めてしまうということは、そこの大学にいきますという意思表示でもあると思うので、頑張った先にこんな物件に住めるんだというところが、パワーの源になってくれればいいかなと思っている」