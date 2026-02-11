ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、スキージャンプの混合団体（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われた。

丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んだ日本は、合計１０３４・０点で３位となった。４人全員が安定したジャンプを見せてこの種目初の表彰台に立ち、４位に終わった前回北京大会の雪辱を果たした。スロベニアが五輪連覇を達成し、銀はノルウェーだった。

丸山希がトップバッター役割果たす

丸山がトップバッターの役割を果たした。指名された時は重圧を理由に嫌だったというが、９７メートル台をそろえた。初出場の五輪で個人ノーマルヒルに続く銅メダルを獲得し、「まさか二つもゲットするとは思っていなかったのでうれしい」。北京五輪は出場できなかったが、「４年前からの日本チームとしての重みを感じる」と、個人戦とは違う喜びを感じていた。

前回「金」「銀」の小林陵侑、「３色そろいました」

小林陵は１回目を１００メートル５０、２回目を９８メートル５０にまとめ、銅メダルに貢献した。前回の北京五輪では個人ノーマルヒルで金メダル、同ラージヒルで銀メダルを獲得しており、「うれしい。３色そろいました」と笑顔だ。混合団体は前回、高梨とともに臨み４位。「僕も悔しかったけど、沙羅が一番つらかったと思う。屈辱を晴らせて良かった」と喜んだ。

二階堂蓮、「キーマン」に前向きな言葉かける

２４歳でアンカーを務めた二階堂は、混合団体メンバーが決まった後、小林陵と「『キーマンは沙羅さんだな』と話していた」という。表情や発言から高梨の緊張を感じ取り、前向きな言葉をかけ続けたという。その成果は、混合団体４位に終わった北京五輪を上回る形に結実。「（北京五輪混合団体メンバーの）２人がメダルを取れたことは日本チームにとって良かった」と頼もしかった。